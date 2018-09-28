Hi, 请登录

《星辰变》动画下周开播 诚意之作备受瞩目

业内 狼小狼 2018年09月28日 17:33
标签：   

　　由中国引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台——阅文集团，携手企鹅影视联合出品，福煦影视操刀制作的3D动画巨作《星辰变-第一季》将于10月5日登录腾讯视频(每周五10点更新)。阅文集团高级副总裁罗立表示：“《星辰变》是凝聚当今中国3D动画技术的集大成之作，希望这部作品能为广大动漫爱好者带来顶级的视听体验。”

《星辰变》动画下周开播 诚意之作备受瞩目 业内 第1张

　　精雕细琢 视觉效果炸裂

　　作为一部全网人气破百亿的网文IP，《星辰变》的粉丝体量极其庞大，为了呈现出令书迷和动漫爱好者都认可的动画效果，阅文集团为《星辰变》3D动画的制作投入了巨大的资源，完美还原小说中雄奇瑰丽的世界观以及林林总总的人物设定。

　　仅在《星辰变》3D动画的正片中，主角秦羽的建模版本就超过60个。不仅如此，配合秦羽不同成长阶段，都分别制作了练功服、负重服、便服版本，到了青年阶段，还追加了礼服、短打金丝背心等多种特效服装，且均衍生开发了战损版本，从而细腻地诠释了小说描写的各种人物状态。

《星辰变》动画下周开播 诚意之作备受瞩目 业内 第2张

　　除了超细腻的人设，《星辰变》动画还打造了叹为观止的场景效果。“在首季动画中，我们用一镜到底的手法再现了滨海而立的‘炎京城’全貌，整个镜头长达1分钟。” 阅文集团动画总制片人高丽华介绍道，“这个长镜头里的建筑、人物、光影，甚至连每棵树都纤毫毕现，目的就是要更加真实还原《星辰变》的世界，让观众身临其境。

　　此外，《星辰变》动画的改编也延续了阅文的内容核心优势。阅文拥有一支独一无二的对内容和用户都非常了解的内容研发团队，在剧情的改编、选择上都有着独到的见解。《星辰变》动画还邀请了原著“我吃西红柿”亲自担任动画的文学监制，亲自对内容进行把关。

《星辰变》动画下周开播 诚意之作备受瞩目 业内 第3张

　　阅文发力，中国动画崛起

　　从2D的《全职高手》、到3D的《斗破苍穹》，阅文系IP正在成为中国动画产业的核心驱动力量，特别是荟萃众多领先技术制作而成的《星辰变》3D动画，更是一举刷新了全行业的技术标杆，成为标明产业未来发展线路的里程碑。

　　“动画化对文学IP有显著的反哺作用，不仅拓宽了文学IP人群的覆盖面，还让市场进一步确认了网文IP的改编价值。”罗立表示，“在动画领域拓展，让阅文超越传统的在线阅读业务局限，并极大地丰盈了我们IP生态系统，形成了非常良性的商业循环体系。”

　　近3年内，阅文集团连续推出了包括《全职高手》、《择天记》、《全职法师》、《国民老公带回家》、《女娲成长日记》、《CMFU学院》系列，以及首部3D动画《斗破苍穹》等在内多部网文IP动画，全面覆盖玄幻、电竞、魔幻、武侠、少女向等多个类型，并取得了骄人战绩，其中《斗破苍穹》、《全职高手》动画甚至刷新了当年中国3D/2D动画的播放量纪录。而《星辰变》动画的开播，则以绝强的视效技术，推动中国动画市场快速迭代，为产业从内容到制作的全方位进化强势赋能，并让“阅文出品，必属精品”的品牌形象深入人心。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论