《星辰变》动画下周开播 诚意之作备受瞩目

由中国引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台——阅文集团，携手企鹅影视联合出品，福煦影视操刀制作的3D动画巨作《星辰变-第一季》将于10月5日登录腾讯视频(每周五10点更新)。阅文集团高级副总裁罗立表示：“《星辰变》是凝聚当今中国3D动画技术的集大成之作，希望这部作品能为广大动漫爱好者带来顶级的视听体验。”

精雕细琢 视觉效果炸裂

作为一部全网人气破百亿的网文IP，《星辰变》的粉丝体量极其庞大，为了呈现出令书迷和动漫爱好者都认可的动画效果，阅文集团为《星辰变》3D动画的制作投入了巨大的资源，完美还原小说中雄奇瑰丽的世界观以及林林总总的人物设定。

仅在《星辰变》3D动画的正片中，主角秦羽的建模版本就超过60个。不仅如此，配合秦羽不同成长阶段，都分别制作了练功服、负重服、便服版本，到了青年阶段，还追加了礼服、短打金丝背心等多种特效服装，且均衍生开发了战损版本，从而细腻地诠释了小说描写的各种人物状态。

除了超细腻的人设，《星辰变》动画还打造了叹为观止的场景效果。“在首季动画中，我们用一镜到底的手法再现了滨海而立的‘炎京城’全貌，整个镜头长达1分钟。” 阅文集团动画总制片人高丽华介绍道，“这个长镜头里的建筑、人物、光影，甚至连每棵树都纤毫毕现，目的就是要更加真实还原《星辰变》的世界，让观众身临其境。

此外，《星辰变》动画的改编也延续了阅文的内容核心优势。阅文拥有一支独一无二的对内容和用户都非常了解的内容研发团队，在剧情的改编、选择上都有着独到的见解。《星辰变》动画还邀请了原著“我吃西红柿”亲自担任动画的文学监制，亲自对内容进行把关。

阅文发力，中国动画崛起

从2D的《全职高手》、到3D的《斗破苍穹》，阅文系IP正在成为中国动画产业的核心驱动力量，特别是荟萃众多领先技术制作而成的《星辰变》3D动画，更是一举刷新了全行业的技术标杆，成为标明产业未来发展线路的里程碑。

“动画化对文学IP有显著的反哺作用，不仅拓宽了文学IP人群的覆盖面，还让市场进一步确认了网文IP的改编价值。”罗立表示，“在动画领域拓展，让阅文超越传统的在线阅读业务局限，并极大地丰盈了我们IP生态系统，形成了非常良性的商业循环体系。”

近3年内，阅文集团连续推出了包括《全职高手》、《择天记》、《全职法师》、《国民老公带回家》、《女娲成长日记》、《CMFU学院》系列，以及首部3D动画《斗破苍穹》等在内多部网文IP动画，全面覆盖玄幻、电竞、魔幻、武侠、少女向等多个类型，并取得了骄人战绩，其中《斗破苍穹》、《全职高手》动画甚至刷新了当年中国3D/2D动画的播放量纪录。而《星辰变》动画的开播，则以绝强的视效技术，推动中国动画市场快速迭代，为产业从内容到制作的全方位进化强势赋能，并让“阅文出品，必属精品”的品牌形象深入人心。