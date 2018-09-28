值此金秋来临之际，日本NHK与杰外动漫携手，为二次元动漫迷、御宅族们带来福音。于2018年10月6日起，少年热血二次元动画《虚空魔境》将正式在日本NHK电视台开播。每周六持续播出，同步登陆中国统一播出。
届时将刮起一阵热血青春风暴，一起体验青春年少，无畏成长，逐梦起航的乐趣。
【剧情梗概】
该作品原作是法国漫画家「Tony Valente」，由日本NHK公司动画化，再由杰外动漫引入中国大陆同步发行。
本作讲述了巨型涅墨西斯袭击了村子，为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，Seto下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地，在旅途中Seto不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长的故事。
官方近期公开了《虚空魔境》主要角色介绍。
追加公布Seto一起并肩消灭【涅墨西斯】的角色&声优！
Seto-セト（cv. 花守由美里）
本作主人公，一名魔法使实习生少年。虽然年纪还小，但却隐藏着一股怕庞大的魔力。他希望破坏掉radiant，在前往radiant的路上却被异端审判官盯上了。于是开启了他与小伙伴们，一段青春热血的冒险之旅。
Meri-メリ（cv. 悠木 碧）
魔法使少女。平时十分温柔，但是由于受了诅咒，十分易怒，一旦诅咒生效，会出现另一个过激人格。十分介意自己没有朋友这一点。
Doku-ドク（cv. 大畑伸太郎）
魔法使兼三流消息贩子。嫌弃Seto招惹的麻烦事，缺又对Seto出手相助，典型的刀子嘴豆腐心。
Aruma-アルマ（cv. 朴 璐美）
老道的女魔法使。将Seto抚养长大，相当于他的亲人，经常担心Seto。用创可贴封印了Seto的魔力。
Gurimu-グリム（cv. 子安武人）
Seto在rumble down遇到的魔法使。真正身份未知，为了打倒nemesisu，和Seto组队。能力目前未知，但是他可以收集人的灵魂。
Toruku-トルク （cv. 三宅健太）
Toruku-トルク是一名被称为“野兽”的异端审判官将军。拥有压倒性战斗力，一直追捕Seto，是否知道Seto的秘密？
Doragunohu-ドラグノフ（cv. 遊佐浩二）
Doragunohu-ドラグノフ是排斥魔法使的异端审判官队长。一方面他想逮捕Seto和他的伙伴们，但另一方面又想要理解他们，关照他们。
这部充满友情期待、点燃青春、积极励志的热血格斗动画将会带来怎样精彩的冒险旅程呢？
10月6日让我们拭目以待。更多内容，敬请随时查阅日本NHK官方网站。
评论