

届时将刮起一阵热血青春风暴，一起体验青春年少，无畏成长，逐梦起航的乐趣。



【剧情梗概】



官方近期公开了《虚空魔境》主要角色介绍。



Seto-セト（cv. 花守由美里）



本作主人公，一名魔法使实习生少年。虽然年纪还小，但却隐藏着一股怕庞大的魔力。他希望破坏掉radiant，在前往radiant的路上却被异端审判官盯上了。于是开启了他与小伙伴们，一段青春热血的冒险之旅。



Meri-メリ（cv. 悠木 碧）



魔法使少女。平时十分温柔，但是由于受了诅咒，十分易怒，一旦诅咒生效，会出现另一个过激人格。十分介意自己没有朋友这一点。



Doku-ドク（cv. 大畑伸太郎）



魔法使兼三流消息贩子。嫌弃Seto招惹的麻烦事，缺又对Seto出手相助，典型的刀子嘴豆腐心。



Aruma-アルマ（cv. 朴 璐美）



老道的女魔法使。将Seto抚养长大，相当于他的亲人，经常担心Seto。用创可贴封印了Seto的魔力。



Gurimu-グリム（cv. 子安武人）



Seto在rumble down遇到的魔法使。真正身份未知，为了打倒nemesisu，和Seto组队。能力目前未知，但是他可以收集人的灵魂。



Toruku-トルク （cv. 三宅健太）



Toruku-トルク是一名被称为“野兽”的异端审判官将军。拥有压倒性战斗力，一直追捕Seto，是否知道Seto的秘密？



Doragunohu-ドラグノフ（cv. 遊佐浩二）