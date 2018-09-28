Hi, 请登录

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待

业内 狼小狼 2018年09月28日 14:22
标签：     
值此金秋来临之际，日本NHK与杰外动漫携手，为二次元动漫迷、御宅族们带来福音。于2018年10月6日起，少年热血二次元动画《虚空魔境》将正式在日本NHK电视台开播。每周六持续播出，同步登陆中国统一播出。

届时将刮起一阵热血青春风暴，一起体验青春年少，无畏成长，逐梦起航的乐趣。

【剧情梗概】

该作品原作是法国漫画家「Tony Valente」，由日本NHK公司动画化，再由杰外动漫引入中国大陆同步发行。
本作讲述了巨型涅墨西斯袭击了村子，为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，Seto下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地，在旅途中Seto不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长的故事。

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第1张
官方近期公开了《虚空魔境》主要角色介绍。

追加公布Seto一起并肩消灭【涅墨西斯】的角色&声优

Seto-セト（cv. 花守由美里）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第2张
本作主人公，一名魔法使实习生少年。虽然年纪还小，但却隐藏着一股怕庞大的魔力。他希望破坏掉radiant，在前往radiant的路上却被异端审判官盯上了。于是开启了他与小伙伴们，一段青春热血的冒险之旅。

Meri-メリ（cv. 悠木 碧）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第3张
魔法使少女。平时十分温柔，但是由于受了诅咒，十分易怒，一旦诅咒生效，会出现另一个过激人格。十分介意自己没有朋友这一点。

Doku-ドク（cv. 大畑伸太郎）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第4张
魔法使兼三流消息贩子。嫌弃Seto招惹的麻烦事，缺又对Seto出手相助，典型的刀子嘴豆腐心。

Aruma-アルマ（cv. 朴 璐美）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第5张
老道的女魔法使。将Seto抚养长大，相当于他的亲人，经常担心Seto。用创可贴封印了Seto的魔力。

Gurimu-グリム（cv. 子安武人）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第6张
Seto在rumble down遇到的魔法使。真正身份未知，为了打倒nemesisu，和Seto组队。能力目前未知，但是他可以收集人的灵魂。

Toruku-トルク （cv. 三宅健太）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第7张
Toruku-トルク是一名被称为“野兽”的异端审判官将军。拥有压倒性战斗力，一直追捕Seto，是否知道Seto的秘密？

Doragunohu-ドラグノフ（cv. 遊佐浩二）

《虚空魔境》10月6日正式开播，主要角色&amp;声优公布，敬请期待 业内 第8张
Doragunohu-ドラグノフ是排斥魔法使的异端审判官队长。一方面他想逮捕Seto和他的伙伴们，但另一方面又想要理解他们，关照他们。
这部充满友情期待、点燃青春、积极励志的热血格斗动画将会带来怎样精彩的冒险旅程呢？
10月6日让我们拭目以待。更多内容，敬请随时查阅日本NHK官方网站。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论