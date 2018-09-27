十一艾妮，你不能错过的《我是江小白》专场福利局

十一长假计划好去哪里玩了吗？

如果你不想去景区看人人人从从从众众众，又不想宅在家里，那漫展是个好去处哦~

不过十一漫展扎堆，这可让难得出门的肥宅们纠结坏了，到底应该选择哪一场漫展呢？

艾妮动漫游戏展将于2018年10月1日-4日在武汉国际博览中心举办，没错，连续4天，让你一次逛个够！！

这么盛大的漫展，自然是不能少了重量嘉宾的，像拥有七百万粉丝的著名漫画家使徒子，大名鼎鼎的声优叶清、杨天翔、小连杀，舞见双十双夏，COSER押切&乐乐，唱见小魂等等，多到数不过来，看到眼花！当然，逛展子的终极目的还是和自己喜欢的动漫来一个近距离接触！

如果你看过《我是江小白》，如果你喜欢《银之守墓人》，如果你期待《巨兵长城传》，那你一定要来两点十分动漫展台（展位号B13）。

在两点十分动漫展台，一定不会让你虚度此行，因为这里有非常多有趣的周边，有可爱的coser，有福利多到爆的游戏等等，让你来了就舍不得走。所有地方都买不到的两点十分动漫限量周边，这次会全部在漫展上为大家一一展示，来到展台的人只需要轻轻扫个码，就可以获得，两点十分除了做动漫良心，连送周边都非常良心了！

国产青春治愈爱情动漫《我是江小白》第一季播出就大受好评，引起了动漫圈内圈外的热议，第一季完结的时候，官方告知第二季的消息更是让所有人期待万分。

本次漫展上，两点十分动漫将公示第二季开播信息，第二季具体上线日期，主题曲演唱者，甚至精彩剧情提前知晓。还在举着刀片催更吗？不如去漫展现场获得第一手最新资讯吧！不要以为就这些就完了，这次十一艾妮漫展，两点十分动漫可是大有准备。

前几天《我是江小白》官方宣布将会举办“圣地巡礼”活动，艾妮漫展是活动的线下报名渠道，每位来艾妮漫展的朋友都可以去到两点十分动漫展台填写报名信息。主办方会在10月2日12:30-13:00，主舞台展示时间举办“圣地巡礼”活动启动仪式，介绍活动相关信息，以及抽取出圣地巡礼活动中奖者！

这届漫展福利简直好到爆！！！

十一国庆长假，武汉艾妮漫展两点十分动漫展台，超值大奖等你来拿。