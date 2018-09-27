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十一艾妮，你不能错过的《我是江小白》专场福利局

业内 狼小狼 2018年09月27日 10:21

十一长假计划好去哪里玩了吗？

如果不想去景区看人人人从从从众众众，又不想宅在家里，那漫展是个好去处哦~

不过十一漫展扎堆，可让难得出门的肥宅们纠结坏了，到底应该选择哪一场漫展呢

艾妮动漫游戏展将于2018年10月1日-4日在武汉国际博览中心举办没错连续4天，让你一次逛个！！

十一艾妮，你不能错过的《我是江小白》专场福利局 业内 第1张

    这么盛大的漫展，自然是不能少了重量嘉宾拥有七百万粉丝的著名漫画使徒子，大名鼎鼎声优叶清、杨天翔、小连杀，舞见双十双夏，COSER押切&乐乐，唱见小魂等等，多到数不过来看到眼花当然逛展子的终极目的还是和自己喜欢的动漫来一个近距离接触

       如果看过是江小白》如果你喜欢《银之守墓人如果你期待《巨兵长城传》那你一定要两点十分动漫展台（展位号B13）。

 

十一艾妮，你不能错过的《我是江小白》专场福利局 业内 第2张

    在两点十分动漫展台，一定不会让你虚度此行，因为这里有非常多有趣的周边可爱的coser福利多到爆的游戏等等，让你来了就舍不得走。所有地方都买不到的两点十分动漫限量周边，这次在漫展上为大家一一展示，来到展台的人只需要轻轻扫个码，就可以获得，两点十分除了做动漫良心，连送周边都非常良心了！

     国产青春治愈爱情动漫《是江小白》第一季播出就大受好评，引起了动漫圈内圈外的热议，第一季完结的时候，官方告知第二季的消息更是让所有人期待万分。

十一艾妮，你不能错过的《我是江小白》专场福利局 业内 第3张

     本次漫展上，两点十分动漫公示第二季开播信息，第二季具体上线日期，主题曲演唱者，甚至精彩剧情提前知晓。还在举着刀片催更吗？不如去漫展现场获得第一手最新资讯吧！不要以为这些就完了，这次十一艾妮漫展，两点十分动漫可是大有准备。

        前几天《我江小白》官方宣布将会举办“圣地巡礼”活动，艾妮漫展是活动线下报名渠道每位艾妮漫展的朋友都可以去到两点十分动漫展台填写报名信息。主办方会在10月2日12:30-13:00主舞台展示时间举办“圣地巡礼”活动启动仪式，介绍活动相关信息，以及抽取圣地巡礼活动中奖者！

十一艾妮，你不能错过的《我是江小白》专场福利局 业内 第4张

      这届漫展福利简直好到！！！

     十一国庆长假，武汉艾妮漫展两点十分动漫展台，超值大奖等你来拿。

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