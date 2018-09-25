腾讯视频携百强作品亮相广州美术学院“国漫中秋夜”

以热血致敬校园好时光，以创造助力新国漫崛起。9月24日，腾讯视频“闪光新国漫”大学生创造计划，以一场极具艺术气息的百强作品展在广州美术学院完美落幕 。自今年6月起，政校企深度合作下的“闪光新国漫”活动得到了各大高校及大学生们的支持，截至目前，活动共收到170所高校2万多部国漫作品，其中有效作品720部，这些作品之中或热血激情、或积极向上、或富有诗意，各种风格的作品充分展示了国漫文化的精髓，让外界看到了大学生们对于国漫创作的热情以及他们所表现出来的创造力。

“闪光新国漫”全国大学生创造计划的系列活动——四川美术学院“最长黑板报迎新”国漫展和广州美术学院“国漫中秋夜”百强作品艺术展均取得了圆满成功。此次，广州美术学院的国漫百强作品艺术展采用环形镜面创意装置循环展映的形式，将通过层层选拔票选出的“闪光新国漫 践行文化强国梦”全国大学生国漫创造季百强作品展示出来，并邀请了众多艺术家，与广州美术学院学子们一起共创，最终绘制了一个共创作品的国漫星球，一起见证了“国漫星球”升空，充分展现了年轻一代国漫从业者们的鲜活创造力。这一系列的校园创意展示活动，不仅仅展现了当代大学生们优秀的国漫作品，也激发了大学生的创造力，挖掘了这些国漫从业者和爱好者身上的国漫“闪光点”。

百强优秀作品引爆关注，立体化展现国漫原创力和再生力

据悉，广州美术学院的国漫百强作品艺术展将投票选拔出来的最受欢迎的百部大学生优秀原创作品进行了展示。整个活动展区以环形镜面艺术装置及舞台构成，环形装置上展示腾讯视频优秀的国漫IP形象，舞台正对面区域则为百部国漫作品的展示区，循环放映百强作品。其中富有古风和诗意的《明月光》，带有满满青春回忆气息的《梦想的传承》、《请给我翅膀》等充分的展示学生们的原创力以及国漫中蕴含的中国文化元素;而充满了正能量的《花海》、《敬业成就民族》以及画风唯美、制作精良的《鲤鱼之梦》等优秀作品也得到了在场观展学生的点赞。此外，“闪光新国漫”活动在挖掘“原创力”的同时，还鼓励大学生们对现有的优秀国漫作品进行“二次创作”，主办方也收到了众多根据腾讯视频平台上优秀国漫如《魔道祖师》、《全职高手》再次创作的作品。《<魔道祖师番外01>寻梦水乡情归姑苏，魔道5A景区欢迎您!》便是颇具创新性的一例，该作品巧妙地将《魔道祖师》中的景观式情境剪接在一起，配以幽默诙谐的导游词，生成了妙趣横生的二次元景区宣传片，展现了大学生们的国漫再生力。

针对广州美术学院国漫百强艺术作品展，观展的大学生、作品原创作者以及受邀的艺术家等纷纷表示，通过本次闪光新国漫百强作品艺术展，真实的感受到了国漫文化的传承，对于国漫行业未来的发展抱有强烈的信心和期待感。现场参与共创的广州美术学院18级动画专业新生李佳童的表示，“选择了动画专业就会一直坚持，因为在动画创作中我找到了更大的乐趣，找到了国漫文化的精髓所在。” 广州美术学院学院视觉艺术设计学院动画教研室主任廖向荣老师不仅对到场的学生表达了中秋问候，更表示“校企合作给大学生提供更大的舞台，让他们用国漫讲中国故事，激发自己无限的创造力，除此之外，这对于学校自身的文化自信乃至于整个国漫的影响力都有很大的提升。”以此对参赛学生的作品也予以了肯定和鼓励。而作为评委之一的中国传媒大学艺术学部副部长贾秀清老师，则认为“对于学生而言，他们缺少的不是创造力和技术，而是一个能够将这些东西付诸实践的舞台，这样的机会正是他们所需要的。”

广州美术学院以及腾讯视频希望通过本次艺术展，深化校企合作模式，让大学生能够将理论与社会实践相结合，为大学生提供一个能够展示自己国漫创造力的舞台。在聚集众多新生代作品展示大学生们国漫原创力、再生力的同时，也让泛二次元群体乃至整个行业看到当代大学生在国漫创作方面的闪光点，肯定优秀国漫创作人的价值，提升国漫在国人中的影响力，让更多的人看到广州美术学院以及其他高校大学生们优秀的国漫作品，助力国漫崛起。而作为主办方之一的腾讯视频还将对评选出的优秀作品给予奖励，并选拔一批优秀的国漫人才进行培养和人才签约，以此鼓励年轻大学生们持续创作。

“国漫星球”升空，全方位呈现艺术家大学生的共创

在“闪光新国漫”全国大学生创造计划系列活动中，腾讯视频充分的发挥了大学生和艺术家们的共创能力：

此次，在广州美术学院的国漫百强作品艺术展上，腾讯视频则携手国际顶尖创意大师熊超，结合腾讯视频人气国漫IP形象，与艺术家以及广州美术学院师生进行了“国漫星球”的共创。历时5个小时，共创作出了3个立意深刻、画风精良的“国漫星球”以及数个动漫灵动形象，再一次让现场的观展学生感受到了国漫的精髓与乐趣所在，也充分展现了广州美术学院同学们在国漫原创力方面的潜力。此外，《请给我翅膀》、《梦想的传承》以及广州美术学院同学们和艺术家们的共创作品也充分展现了广州美术学院学生们的创造力和国漫的魅力所在，用中国文化内涵讲好中国的故事。

在广州美术学院国漫艺术展活动当晚19时，多名国漫音乐表演者与到场学生进行了热情互动，随后由《雄兵连》主唱乐团、《盛世妆娘》歌手、演唱《魔道祖师》歌曲的SING女团和学生团体的古风表演将现场气氛推向高潮。吕同学表示，她是《魔道祖师》的热衷粉丝，本次SING女团的特别演出让她兴奋不已。

当晚20:30，中秋皓月当空，令人耳目一新的国漫星球升空仪式正式开始，在艺术家、大学生们的共同见证下，国漫星球缓缓升起。相关工作人员表示：其发光的设计寓意着每一位国漫创作者闪闪发光的创造力，腾空环节意味着新兴的国漫创意将不断地脱颖而出，上升至新的高度。“国漫星球”放飞仪式为本场活动的亮点，极具观赏性和创新性，意在点燃更多国漫爱好者的创作热情与梦想。

优秀国漫人才浮出水面，腾讯视频抓紧核心的高价值用户

腾讯视频希望借助“闪光新国漫”大学生创造计划深耕校园市场，挖掘校园内高价值年轻用户，让大学生们通过一系列校园创意活动，发掘自身的创造力、闪光点的同时，在腾讯视频平台上也能找到自己的兴趣所在，以此真正实现政校企深度合作，为中国动漫产业挖掘人才，并形成国漫后备人才库，弥补动漫产业人才严重缺失的窘境。

作为视频行业的头部平台，腾讯视频始终致力于推动政校企的深度合作，与广州美术学院等高校开展国漫艺术展就是腾讯视频推动政校企合作的又一次新的尝试。通过政府的推动、高校的支持以及腾讯视频提供的展示平台，能够让热爱国漫的大学生将理论与实践相结合，创造出更好、更具文化特色的国漫作品。此外，广州美术学院等主办方也希望通过师生、艺术家们的共创，以中秋节等特殊时间节点为依托，用优质的国漫作品，优质的国漫IP，创新的表达方式向外界传达学生们的原创力、共创力、再生力以及国漫作品中蕴含的文化内涵，展示大学生的文化自信心，让更多的人了解国漫文化，加入到国漫创作当中，推动了国漫文化的破圈层，以及国漫文化的大众化传播。

包括广州美术学院、腾讯视频等在内的主办方也希望每一位热爱国漫的大学生、从业者都能通过此次活动建立对国漫的认同感与自豪感，继而能在创作过程中寻找到更多的灵感闪光点。本次广州美术学院的艺术展和共创活动在广州美术学院、大学生以及国漫爱好者们的大力支持下取得了圆满的成功，也为“闪光新国漫”系列活动画上了圆满的句号。这些脱颖而出优秀作品所展示出来的创作力与想象力让我们看到了国漫未来发展更多的可能性，更光明的前景。

事实上，腾讯视频一直以来都与大学生这一年轻群体站在一起，始终践行“不负好时光”的平台理念，为年轻人打造属于他们自己的视频平台。用优质的内容IP、积极正向的价值观引导年轻人，吸引校园高价值年轻用户。同时，也在不断通过各种创新方式推动政校企的合作，为大学生营造一个更好的社会实践环境，助力大学生们不负青春好时光。