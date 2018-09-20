大盘点：横向对比国内文字游戏引擎，谁是目前最成 功的？

说到国内的文字游戏引擎，大部分人第一反应是橙光。橙光能从起初一个小论坛演变为目前高人气的文字游戏网站，也说明了文字游戏引擎的市场前景广阔。而目前除了橙光以外，也涌现了许多新的文字游戏引擎，比较有名的诸如网易的易次元，轻文的IQA，闪艺等。

随着互联网的不断发展，国内文字游戏的需求也在不断上升，你知道关于目前影响力比较大的游戏引擎优势么，不如来了解一下吧。

1.橙光

作为最先吃螃蟹的人，橙光在市场方面占得先机。对于橙光的发家，笔者有幸接触到了橙光资历比较老的一部分作者。了解到了橙光崛起的过程。

很久以前，橙光是一个讨论RPG制作大师的论坛，直后来出了一款名叫“彩虹文字游戏精灵·红”的制作工具，当时承诺以后按照红橙黄绿青蓝紫的顺序更新游戏，结果到橙的时候就分离出来了，激活码制度也失效了，取而代之的则是打开66RPG时铺天盖地的工具宣传，以及当时先入驻作者的作品。这一系列的屠版宣传也确实产生了成效——橙光慢慢发展了起来。

从编辑器的使用角度来讲，橙光拥有大批素材库，里面也购入了许多价廉画风不错的立绘背景素材。网站拥有可下载的独立编辑器使用软件，初学者可以学习简单模式，经过熟悉之后可以较快上手，而高级版则相对较为麻烦，适合使用较长的老手使用。作为很早就开始开发的编辑器，完成度相对较为完善。

2.轻文IQA引擎

谁也没想到，一个专注做轻小说网站的轻文，竟然也是开始涉足文字游戏引擎这个领域。诚然，既然有小说，不由得让人联想到的视觉小说也是一块具有相当大开发价值的领域。毕竟除了轻改漫改的动画，游戏改的动画也是不少的。相应的，轻文自己的IQA引擎也就应运而生了——一款可以在网站内直接在线编辑的文字游戏编辑器。轻文自己对其也取了个独特的名字：演绘。

跟橙光这类游戏引擎不同的是，本身就拥有大批轻小说资源的轻文在引擎目标人群方面走了完全不同的方向。既然轻小说作为ACGN的一部分，那么自己的目标群体也定位了二次元的阿宅们。从最初网站高人气轻小说改编的游戏《克莉丝的炎之信仰》登录STEAM，到后来轻文亲自扶植的黄鹿制作组制作、同为站内大热轻小说《女装妹妹从没少过麻烦》改编的同名游戏登录STEAM等各种平台，不仅给网站驻站轻小说作者一个新的发展方向，也给了本身IQA引擎使用者们一个新的发展发现——使用IQA引擎同时还能很轻易的与小说联动（图为两部作品在STEAM）。当时在站内小说《百炼霸王与圣约女武神》动画化后还推出了专门的预告演绘作品。

上的《克莉丝的炎之信仰》

笔者对IQA接触也算较多。所以闲来无事还是去扒了一扒这个引擎的发展历史。

其实轻文在很早之前就有现在的IQA引擎雏形了，或者说可以理解为轻文很早之前就开始计划来进入AVG这个领域了。起初轻文的引擎，是以一幕一幕为计算，可以简单的理解为PPT相类似的东西，制作十分简单，简单提供图文上传即可，功能也十分有限。可以说在初期，因为资源有限，并没有对应的人力物力能使其达到能称为引擎的地步。直到去年，轻文便开始更多的投入到这款引擎的开发上。如果说起初的雏形为IQA1.0版本的话，那么去年开始发展至《女装妹妹从没少过麻烦》的版本则可以称其为IQA2.0版本。相比1.0版本，多了各种演出效果与制作选项。模式也分为了基础模式（可视化）与高级模式（代码指令）。当然《女装妹妹》取的一定成绩的同时，IQA也总结了自己在发展上暴露出的一些不足，并作出了相应的改正，如系统设置页面/存档页面的不足。然后再近期不声不响的推出了更新后的版本，我们姑且可以称其为3.0吧。对于3.0与2.0初期的变化比较，有兴趣的可以在早期轻文B站官方号里上传的教学视频与现在的页面做比较。大致总结如下：素材库内容更加丰富，分类相对更为明确，界面与功能在可视化的基础上做出了大幅优化。（高级版依然是指令代码，也对一些以往逻辑模糊的概念做出了明确调整。）

上的《女装妹妹从没少过麻烦》

话又说回来，轻文既然定性了自己的引擎用户为二次元宅向用户，所以与橙光/网易的素材库不同，自己则从各种日站购买了大批二次元风格的立绘，背景素材，从而使自己素材库比前面提到的引擎而言，更加接近传统日式AVG。同时在轻文站内也可以看到（见图），轻文与国内各大制作组合作，移植的很多知名的国产AVG如《赤印》《且听琴语》等。同时轻文也推出了作者招募与制作组扶持计划。就我询问的一个作者而言，该作者于今年年初在轻文签约，目前一个月可以拿到1K每月的保底，在暑假签约作者活动期间更是拿到了3K/月的收入，而且这些收入还不将打赏分成计算于内。这在几家引擎里对于单人作者而言已经算是很高的福利了。

对于制作组而言的扶植计划，笔者只是相应了解到了一个大概：轻文提供引擎与各种资源（画师，CV）联系渠道，并在制作组有需要的时候将作品发布于各种除轻文外的其他平台（B站，STEAM等）。

总得来说，轻文在发展引擎的同时，走了一条与橙光完全不同的道路。而其发展目标也是成为与krkr相同的引擎，所以对于玩惯了传统日式AVG游戏的玩家，在制作时会更为习惯。并且在几种编辑器的使用上，其上手难度也是最为简单的，即使是高级模式在经过短暂学习后也能很快上手。

3.网易易次元

在轻文的大力发展IQA引擎后没过几个月，网易也开始盯紧了这块“蛋糕”。易次元正是网易开始进军文字游戏引擎的产物。本身就财力雄厚，易次元引擎发展也可是说是最为迅速的。早期刚推出时，画布模式并没有推出。由于一开始模式过于硬核，其对于初次接触这种东西的新手而言，基本属于天书。所以除了一些开篇作品而言，过审作品基本都是工作室/制作组做的，个人很难单独完成。并且素材库在当时还没上线，所以令很大一部分从橙光慕名而来的作者望而却步。

直到后来应群众要求，推出了基础模式，官方称其为画布模式，才令制作难度有所减小。在画布模式上线的同一时间也推出了其自己的素材库。由于网易旗下本身就游戏众多，所以素材库里也时常可见如阴阳师这些游戏的素材。由于是大厂，所以素材库的内容也是相对而言更为丰富。

暑期开始时宣布开始的易次元制作大赛也是花了很大的价钱来吸引作者（见图），可以说是相当财大气粗的表现。

跟笔者预期不同的是，即使是网易这样的公司也是像橙光那样走女性向的发展方向，大力扶植女性向作品（毕竟早期进入易次元，那个赤印PLUS还是比较吸引人的）。对于笔者这种男性用户而言可能相对不是那么友好。不过既然橙光网易同时看准了这个市场，想必有其发展的道理。从手游“恋与制作人”大火的现象中也不难推断他们看中这方面市场的原因。

对于笔者而言，网易易次元的制作难度上来看，入门门槛相对较高，还没有达到橙光与IQA那样的傻瓜式入门级别。但是从网易迅速发展来看，易次元在未来的引擎市场上，也能有很大的竞争力。

就目前的情况而言，橙光有基础，发展历程久远，完成度相对较为高；轻文面向人群独特，有站内小说方便联动，开辟了一条不一样的道路；网易有更大的财力支撑，发展更为迅速，前景仍然很难看透。

各大引擎有各自的优势，孰优孰劣依旧难以定论，不过相信在国内文字游戏引擎的不断发展之下，能给玩家带来更好的游戏体验。