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10月新番《虚空魔境》主视觉公开 豪华声优助阵

业内 狼小狼 2018年09月20日 16:40
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《ラディアン》原作为法国漫画家「Tony Valente」所创作的少年热血漫画《RADIANT（ラディアン）》，由日本NHK公司动画化

《ラディアン》中文译名《虚空魔境》，属于热血战斗类的二次元动画，由杰外动漫引入中国大陆，杰外动漫将凭借自身强大的视频发行能力、品牌公关能力将《虚空魔境》品牌植入到观众的心里。

10月新番《虚空魔境》主视觉公开 豪华声优助阵 业内

开播前夕，官方公开了《虚空魔境》最新主视觉图、豪华声优阵容和制作人员信息。而播出信息方面，于今年10月6日播出，敬请关注官方的进一步消息。

【剧情梗概】

一名叫seto的少年梦想成为帅气大魔法师。虽然他每天都在进行魔法特训，意图打倒从天上掉下来的怪物nemesisu。但是特训的情况始终不能让人满意。不光给村子里的人带来了困扰，还被抚养自己长大的亲人责骂。就在这时，一头超大型nemesisu袭击了村子。抱着拯救世界消灭nemesisu，seto开始四处寻找nemesisu的巢穴——传说中的radiant。遇队友，战强敌，前方困难重重，seto的冒险即将开始！

本次公开的最新主视觉，描绘的正是令本作热闹非凡的主角们。他们将演绎怎样的故事呢？预知答案，请务必关注《虚空魔境》。

专程为本作集结的豪华声优阵公布！

《虚空魔境》可谓集结了豪华声优阵容。更有各位声优带来热情洋溢的寄语，也将从今起刊登到动画官方网站上，敬请大家查阅！

原作：Tony Valente

监督：岸诚二

系列监督：福冈大生

系列构成：上江洲诚

角色设计：河野望

音乐：甲田雅人

动画制作：Lerche

制片：NHK Enterprise

制作·著作：NHK

主人公【Seto-セト】由花守由美里演绎。

Seto-セトcv.花守由美里

代表作有《THE ROLLING GIRLS》御园千绫、《玻璃之花与坏掉的世界》莉莫、《干支魂》瓜仔、《Unhappy?》花小泉杏、《魔法少女育成计划》眠眠、《摇曳露营△》各务原抚子等。

Meri-メリcv.悠木碧）

代表作有《精灵宝可梦超级愿望》艾莉丝、《魔法少女小圆》鹿目圆、《刀剑神域》绀野木棉季、《一拳超人》战栗的龙卷、《战姬绝唱》立花响、《你的名字》名取早耶香、《我的英雄学院》蛙吹梅雨等。

Doku-ドクcv.大畑伸太郎

代表作有：《我们这一家》（TV的声音、店员等）、《十二国记》（卓的同学们）、《头文字DFourth Stage》（ギャラリーA）、《进击的巨人（贼、训练兵）》、《机动战士高达AGE MEMORY OF EDEN》（デニム）等。

Aruma-アルマcv.璐美）

代表作有：《机动战士高达逆A》罗兰·赛亚克、《NANA》大崎娜娜、《钢之炼金术师》爱德华·艾尔利克、《死神》日番谷冬狮郎、《爱丽丝学园》日向枣、《机动战士高达00》雷杰尼·雷杰塔、《进击的巨人》韩吉·佐耶、《美食的俘虏》小松等。

Gurimu-グリムcv.子安武人

出道作品为「天空戦记シュラト」，创作了白色猎人。曾与结城比吕、关智一、三木真一郎组成音乐组合Weiss Kreuz。代表作有《银魂》高杉晋助、《宇宙骑士》铁加曼艾比路（相羽星野）、《海贼王》青雉、《新机动战记高达W》积古斯、《机动战士高达Seed》穆·拉·弗拉达等

Toruku-トルクcv.三宅健太）

代表作有《JOJO的奇妙冒险：星尘斗士》（穆罕默德·阿布德尔[5] ）、《钢之炼金术师》（斯卡）、《我的英雄学院》(欧尔麦特)等。

Piodon-ピオドンcv.木村良平）

代表作有《黑执事》查尔斯·格雷、《东之伊甸》泷泽朗、《少年同盟》浅羽祐希、《黑子的篮球》黄濑凉太、《Angel Beats!》日向秀树、《刀剑乱舞-花丸》和泉守兼定等。2012年获第六届声优奖配角男声优奖。

Doragunohu-ドラグノフcv.遊佐浩二）

代表作有《死神》市丸银、《游戏王GX》天上院吹雪、《雨月》筱之女绀、《楚楚可怜超能少女组》兵部京介、《薄樱鬼》原田左之助、《NORN9》加贺见一月等。

动画官网全面更新！更多作品消息值得期待

在动画官方网站上也同时更新了今天曝光的最新主视觉。同时，已公开信息：制作人员以及声优的最新寄语也已更新，敬请随时查阅。日本NHK公司、杰外动漫，通过即将播出的《虚空魔镜》，带您开启一场冒险旅程。

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