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三年而立，“阅文动漫家族”喜迎丰收季

业内 狼小狼 2018年09月20日 16:38
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三年而立，“阅文动漫家族”喜迎丰收季 业内 第1张

　　2015年7月，以《择天记》首季开播为起点，中国引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台——阅文集团，以狂飙猛进之姿突破传统付费阅读业务，进军动漫市场业已历时3年。截至目前，阅文已成功对旗下19个人气网文IP主导实施了动漫开发(动画11个，漫画8个)，一个群星璀璨的“阅文动漫家族”已经诞生，并成为激活中国动漫市场的强劲动力。在动画领域，阅文现已上线的动画IP，全网播放量近70亿，其中动画《斗破苍穹》、《全职高手》更是刷新了当年的国产动画的历史播放记录;在漫画领域，以《修真聊天群》为首的8个漫画IP，全网累计人气也突破100亿大关，并实现付费变现。进入2018年第三季度，随着代表业界最高3D制作水平的《星辰变》第一季(10月5日)、以及《择天记-第四季》(8月22日)、《国民老公带回家-第四季》(10月3日)、《全职法师-第三季》(10月13日)将先后开播，三年修炼之后，“阅文动漫家族”喜迎丰收季。

　　超人气，“阅文动漫家族”优化IP生态

　　近年来，中国的二次元产业的发展已经进入快速通道，全国2.7亿动漫受众酝酿的千亿级市场，已使之成为泛娱乐产业的一块重要拼图，也是网文公司IP布局的必争之地。

　　2015年，阅文倾力打造的首部动画《择天记》大获成功后，阅文集团于2016年连续推出了《全职法师》、《国民老公带回家》、《CMFU学院系列》……等6部不同属性的IP改编动画继续探索动漫市场，在连续取得市场和口碑的双重胜利之后，阅文直接确立了“动漫先行”的IP开发策略，并依托“IP共营合伙人”机制，打造了《全职高手》、《斗破苍穹》、《修真聊天群》等一系列动画、漫画佳作，成为当今中国动漫领域当之无愧的人气标杆。

　　在过去3年间，阅文集团在动漫领域的投入超过1.5亿元，建立了完整的动画项目工业化制作的体系，以确保作品的制作水平始终保持高位。在百度搜索排名前20的国产改编动漫作品中，“阅文动漫家族”的作品占了16部。阅文集团高级副总裁罗立表示：“‘阅文动漫家族’取得的成绩不仅印证了‘功夫不负有心人’的古训，也展示了阅文集团‘动漫先行’策略的前瞻性和正确性。“不仅如此，随着在动漫领域的持续布局，“阅文动漫家族”对原有网文IP也输出了强大的反哺增值能量。以《斗破苍穹》动画为例，在小说完结6年后，动画的开播迅速拉动百度指数飙升197%，环比增幅也高达50%。不仅如此，《全职高手》动画第一季播出后，其原著的电子阅读量更是顺势增长3054%。以优质内容为切入，连接动漫产业，“阅文动漫家族” 拓宽了网文IP粉丝的覆盖面，并成为泛娱乐IP的综合开发抢下了宝贵的滩头阵地，从而极大地优化了阅文集团整体的IP生态结构。

　　全龄向，“阅文动漫家族”补完产业结构

　　长期以来，在短期获利意识和创作风险担忧的双重作用下，低幼化作品成为大多数动漫公司的选择，而这一模式则直接为中国动漫产业烙印“低幼向”的标签。随着原始受众年龄的不断增长，这一问题已经成为阻碍动漫产业的健康发展的严重桎梏。

三年而立，“阅文动漫家族”喜迎丰收季 业内 第2张

　　早在2015年，中宣部和广电总局就做出了“要改变动画片低幼的定位，以新的技术制作出多年龄段，甚至全年龄段的动画片。”的明确指示。而阅文集团则依托多年来培育的网文IP，在年龄向动漫动漫领域进行成功实践。网文用户中，看过网文IP改编动漫的用户总计超过88.6%，其中看过连载动画的为50.9%，看过漫画的为42.63%，面向成人的网络文学市场和动漫市场用户的高度重叠，这一属性成为“阅文动漫家族”成功突破低幼标签，在全龄向市场崭露头角，并补完中国动漫产业结构的关键。以《全职高手》动画为例，其画风、情节全面摆脱低幼标签，在吸引了大批成年人粉丝，甚至声蜚国际，更是实现了ACG领域IP开发的大满贯，并吸引了包括麦当劳、美年达以及梦间集手游等在内的一系列主流品牌，展开跨界营销，为国产动画行业的变现带来了更多的机会和信心。而3D动画代表作《斗破苍穹》不仅在观看数据上屡创记录，更是成功完成“出圈”， 成功为剧版累计了强大的观众基础。

　　2018年第三季度，随着刷新中国动画技术水平的《星辰变》即将于10月5日上线，“阅文动漫家族”再添一员虎将，这也是阅文系动画突破低幼群体或二次元忠粉，打通主力收视群体，实现全年龄向产业升级的又一重要实践，阅文动画也让整个行业看到了更多希望。罗立表示：“阅文将继续秉承‘全年龄段精品内容’的发展策略，通过“IP共营”，利用优势内容和粉丝，壮大‘阅文动漫家族’，推动中国动漫产业健康发展、实现全产业的大丰收。”

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