《魔道祖师》专场玩唱会再次来袭，酷狗蘑菇送你门票带你飞

日常被《魔道祖师》动画原声苏到腿软的朋友赶紧看过来，大家心心念念的《魔道祖师》动声优近距离接触的机会来了！之前7月份在广州举行的酷狗蘑菇·萤火虫动漫音乐嘉年华魔道祖师专场玩唱会上，苏尚卿、金弦、陈张太康、郭浩然几位《魔道祖师》动画声优与粉丝们的近距离互动，加上SING女团成员许诗茵现场清唱《不羡》预告版，瞬间嗨翻了会场上万名观众，好评如潮。

在不久后的国庆节小长假，酷狗蘑菇·萤火虫动漫音乐嘉年华再次豪华出击，这次除了苏尚卿（蓝思追cv）、金弦（蓝曦臣cv）、郭浩然（江澄cv）几位“年轻少侠”声优到场以外，日常被气的蓝启仁cv刘琮、暴躁老哥聂明玦cv音匣老鬼、傲娇又善良的金子轩cv谷江山，这几位仙门 “前辈”的声优也到场了！

同时，SING女团成员许诗茵、边丽、秦瑜、林慧、陈丽、吴瑶这次也作为嘉宾参与魔道祖师专场玩唱会，感觉可以期待一下她们现场演唱超好听的《魔道祖师》动画全新片尾曲《不羡》。

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