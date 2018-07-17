And2girls安菟梦幻生日会 广州萤火虫现场庆生

（静待粉丝们到来的And2girls安菟城堡）

梦幻城堡，留歌乐颜现场庆生

作为国内首个虚拟女团，And2girls安菟自依托着独特的Virtual Andromeda技术出道以来始终注重跟粉丝们进行情感沟通和交流，五个性格各异的小姐姐们以自身独特的人格魅力和丰富的互动活动被粉丝们追随。为了答谢粉丝们一直以来的支持和喜爱，拥有着吃货属性的元气少女留歌、始终保持神秘的电波系女孩乐颜，来到广州萤火虫现场，在这个充满梦幻风格，恍若童话国度的粉色城堡中跟粉丝们一起庆生。



（留歌和乐颜与粉丝们一起分享生日蛋糕） （留歌和乐颜与粉丝们一起分享生日蛋糕）



（乐颜在现场为粉丝签名） （乐颜在现场为粉丝签名）

尽管7月15日并不是偶像的生日的正日子，粉丝们还是带着礼物和祝福不远万里从全国各地赶来为偶像庆生。现场，留歌和乐颜一起参与了生日会的互动环节，当特别订制的蛋糕出现在现场时，全场响起了为由粉丝们合唱的生日歌；在每一位粉丝上台送上祝福的时候，对偶像说“喜欢你们很久了”的时候，都能清晰地感受到两位小姐姐的开心和感动。

维持着And2girls安菟跟粉丝们沟通所独有的轻松氛围，在互动环节，留歌和乐颜更是仿佛将昔日直播时候的“皮”带到了现场，不但跟广东的小伙伴们学起了广东话，还跟粉丝和主持人玩起了套路，打破了跟粉丝之间的距离感。

视听盛宴，专属乐队新歌Live

And2girls安菟的演出从不让人失望，而乐队的加入更是将气氛推向高潮，粉丝们挥舞着荧光棒和应援牌，为偶像打Call，在安菟城堡中享受五位偶像带来的视听盛宴。

（And2girls安菟携手专属乐队And2band现场Live表演）

打破次元，数十位Coser汇聚安菟城堡

不止如此，在展会现场我们还见到了装扮成And2girls安菟五位偶像形象的Coser结伴而行And2girls安菟精心布置的梦幻城堡风格的展台变成了Coser们的拍照圣地，不少粉丝和Coser们在城堡和南瓜马车上进行了合影，将二次元与三次元的次元壁彻底粉碎。

（数十位Coser在安菟城堡前合影留念）

（Coser们在南瓜马车前合影为And2girls安菟应援）



