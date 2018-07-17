《我是江小白》引爆七月广州萤火虫漫展！

广州的七月是属于动漫迷的狂欢季，酷狗蘑菇·萤火虫动漫音乐嘉年华19th正在如火如荼的进行中，作为华南地区人气最高的漫展，各大展商都用自己的特色争夺着观众的视线，其中A47展台的两点十分动漫更是以独特的舞台活动和火热的动画IP吸引了无数观众的眼球。

漫展现场，两点十分动漫此次携《我是江小白》《银之守墓人》《巨兵长城传》三部作品前来，配合着《我是江小白》青春的动画内容，整个展台清新明亮，具有活力。





《我是江小白》是两点十分动漫与去年年底播出的一部青春动画，在B站评分高达9.6，受到众多年轻粉丝的喜爱，现场大屏幕播放的动画PV及幕后制作揭秘“三渲二”视频引来不少粉丝的驻足观看。

在两点十分动漫的舞台，现场coser一亮相就展现了作品的青春和活力，舞台上的的宅舞表演、有奖游戏互动等节目精彩纷呈，颇具人气，顿时成为整个萤火虫上最亮眼的地方，让观众不愿离去。









△coser宅舞表演现场

△现场游戏互动环节

除了舞台活动，展台还设有有专门的涂鸦墙区，吸引了不少高手来展示自己的画工。





△漫展第一天就被画的满满的涂鸦墙

涂鸦墙的右边，是为粉丝们准备的许愿墙。在这里，很多朋友都留下了自己大大小小的愿望。





△满载心愿的许愿墙，祝大家都能实现愿望哦

在周边领取区域，精美的明信片、小扇子等周边让观众排起了近十米长的队伍，现场的朋友都收到了来自两点十分动漫送出的精美周边礼物，此次漫展着实让粉丝感受到了团队满满诚意。





△“佟离”小姐姐现场给大家送周边礼物

除了赠送的精美小礼品，两点十分动漫也为粉丝们准备了专门的周边售卖区，《银之守墓人》《我是江小白》等作品周边售卖备受粉丝欢迎，许多人表示能买到自己喜欢的周边同时也能支持创作团队感到非常开心。

△两点十分动漫周边售卖区

△琳琅满目的周边产品

在昨日萤火虫的官方签售舞台上，《银之守墓人》的两位美女主创也来到现场进行签售活动。

△《银之守墓人》签售现场

《银之守墓人》是两点十分动漫零盟团队创作，连载于腾讯动漫平台的签约漫画。截止目前点击量已破142亿，曾一度在腾讯国漫排名第一，也是国内游戏授权金额最高的漫画作品之一。

签售现场人气爆棚，在签售之前就排起了长长的队伍，热度爆表的粉丝们，让一向害羞的灰仔和kelly也变得活跃起来。

签售结束后，值得一提的是，在人群中，银色头发，红色围巾的“陆水银”吸引了两点十分动漫工作人员的注意，这位《银之守墓人》的自来水 “陆水银” coser，被邀请到两点十分动漫官方展台合影留恋，现场也引来《银之守墓人》粉丝和其纷纷合影。

△“陆水银”和《银之守墓人》主创合影留恋

此次广州萤火虫漫展上，两点十分动漫通过一系列精彩的亮相，吸引了大批粉丝和媒体的目光，成为了漫展中最吸睛的区域之一。两点十分动漫是华中地区最大的原创动漫IP研发运营商，成立于2007年，目前有员工400余人，以动漫创意、技术、运营为核心，致力于创造高价值动漫IP。拥有全球顶尖的动漫制作团队，公司已完成近六十个大中型国内外动漫项目，获得“国家级动漫企业”、“国家高新技术企业”等荣誉称号。

位于A47展台的两点十分动漫这几日火爆的场面为期四天的广州萤火虫漫展开了一个好头，也证明了两点十分动漫出色的作品对于观众的吸引力，距离还有一天结束的漫展，最后一天两点十分动漫又会给我们带来哪些惊喜呢？让我们一同期待明日（7月16日）位于广州琶洲保利世贸博览馆的萤火虫漫展吧！



