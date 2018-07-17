次元壁破裂！二次元手游《零界战线》引入区块链技术

7月16日，由阿萨石科技、哩咕游戏、金树科技三方联合主办的聚势破界·价值互联——阿萨石&哩咕游戏《零界战线》首场发布会在广州隆重举行，又一款重量级的区块链手游将与玩家见面。《零界战线》是由中外一流游戏制作班底倾情打造的以区块链为核心的3D即时战斗策略手游，基于区块链去中心化、公开化的特质，解决游戏领域长期以来的权益痛点，打通一切具有社交属性的消费行为，创造全新的消费场景，推动社会效益与经济效益的双重提升，给予用户多元化应用体验。







当前，我国正处于经济结构调整和发展方式转变的关键时期，游戏动漫领域也不可避免的面临着转型升级的需求，越来越多的厂商将目光放到了全新的区块链技术上。此前，国内游戏行业巨头腾讯宣布将在“UP2018腾讯新文创生态大会新品发布会”上发布首款区块链游戏，代号“Z”，旨在将区块链与游戏结合，提升游戏的可玩性、真实性。而百度、360、小米等国内互联网公司也推出了“莱茨狗”、“区块猫”、“加密兔”等一系列区块链宠物游戏，用户反响都非常热烈。





《零界战线》是对传统游戏的颠覆，它拥有全新的游戏生态系统，基于区块链上的分布式数据存储，点对点传输共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，完全杜绝了传统游戏中存在的币值发行黑箱操作，用户之间不平等以及游戏产业链数据不透明等问题，为不同角色的用户，游戏开发商以及游戏产业上下游厂商提供前所未有的公平游戏环境；不仅如此，《零界战线》统一了游戏生态圈的支付方式，实现全球运营者资产互通，相互价值锚定和社区价值；《零界战线》的特质在于打破虚拟和现实的壁垒，实现应用场景的互联互通，承诺以虚拟游戏的成就换来现实资产的增值，真正实现无障碍消费。





阿萨石科技（深圳）有限公司、哩咕游戏、金树科技达成此次合作在于三者对于游戏与金融未来发展趋势的看法高度一致。

阿萨石科技董事长黄建华在发布会上表示，现在的数字资产除了放在钱包和在交易所上卖买之外，很少有真正可以使用的地方。阿萨石公司作为一家专业的区块链研发公司，为此将打造全球最大的区块链应用社交平台—魔法信。今年9月中旬，阿萨石将正式发布魔法信1.0正式版社交平台，支持2000人大群、120秒语音、定位功能，加密聊天，率先引入智能卡养卡功能、甚至是将数字资产转换购物券在京东和苏宁里消费，当然也应用在了《零界战线》当中。未来，区块链将彻底改变我们生活的方方面面，带给我们一个没有边界、无限可能的世界。魔法信平台的多元化的场景应用，将兼容任何一款数字资产，更赋予了数字资产更多的落地应用属性，而阿萨石将通过与众多机构投资者合作共赢的方式，让魔法信具有社交属性同时也具有打通一切的消费行为。

随着发布会的推进，今天的主角《零界战线》发布会启动仪式以大屏启动的形式正式开启。此次的发布会现场，也是《零界战线》主题曲首发的现场，慷慨激昂的音乐让人仿佛置身于热血的游戏之中。





与其说《零界战线》是一款游戏，不如说是一次娱乐、消费、生活方式的革新，它打通了虚拟和现实的界限，成就了多种应用场景，创造了新的消费方式，带来了一场理念和技术的革命，它承载的价值超过了游戏本身，而这种创新的价值正是时代所需要的。