2018年7月13日，经过历时一年的精心筹备以及长达三个月的公开测试，LLJ夹击“占”旗舰店——“破晓”终于强势登陆!不同于以往公测的主题风格，旗舰店将会从装修、机器设备、活动玩法等各方面，为用户打造全新的娱乐体验。

(LLJ夹击“占”)

“破晓”

4月16日，由真格基金领投，共襄资本和君联资本跟投的A+轮融资后，十二栋文化以网红抓娃娃机店切入线下娱乐消费的布局愈加清晰。据悉，LLJ预计将在全国范围内开设12家旗舰店，分别会以中国12个传统时段的名称命名，采用独特的渐变色彩系统打造12种不同的视觉体验。

“破晓”旗舰店灵感来源于一天中太阳初升的时段。破晓，象征着新生和希望，代表全国第一家LLJ夹机“占”全面升级为旗舰店，也意味着LLJ夹机“占”作为中国爪式抓物机行业新锐开创了全新的线下娱乐模式。

(店内装修)

(店内装修)

明星、网红打卡圣地

有强大的、以形象 IP 切入消费的泛娱乐公司十二栋文化为依托，仅在公测期间，LLJ夹击“占”日均人流量就超过6000，平均排队时长1小时以上，更是吸引了百余位以赵丽颖、小鬼、郭碧婷为首的明星、网红集结打卡，成为了第一家需要排队且明星网红打卡最多的抓娃娃机店。

(赵丽颖)

(小鬼)

(紫宁)

(郭碧婷)

(王思聪)

全新升级，打造线下娱乐新模式

秉持以用户体验为核心的LLJ夹击“占“，本次升级内容几乎涵盖了从颜值到硬核再到娱乐的方方面面。

装修风格上，新的店铺使用线下店铺史无前例的渐变色彩系统，采用清晨太阳刚刚露出地平线，星星还没有褪去时天际线蓝粉渐变的颜色，从地面到顶面打造全新的“沉浸式”线下娱乐空间，更加情绪化地展示了“贩卖快乐”的品牌理念。

(店内装修图)

此外，旗舰店机型全部升级，2.0的抓物体验以及自主研发的技术内核达到了完美统一。更令粉丝们关注的是，LLJ夹击“占”拥有庞大的IP储备：上百个不仅包括国民表情长草颜团子、以“谢谢老板”走红的制冷少女、旱獭、小僵尸、破耳兔、正经人等国内知名形象，还有AMUSE、探险活宝、pop子与pipi美、轻松熊、眼镜厂和万代等海外超人气IP的授权合作，再加上上千款不同品类的随时更新迭代的限定景品，LLJ夹击“占”的抓物可以使用户保持无限的新鲜感。

(升级机器)

最后，区别于传统娃娃机店单调的抓物方式，LLJ夹击占公测期间自主开创的“痛带、“图鉴”、“娃娃墙”等玩法也会进一步完善，以更加新奇有趣的方式给大家与众不同的文化体验。

(娃娃隧道)

作为形象IP与线下消费完美结合的新业态， “贩卖快乐”的中国爪式抓物机行业探索者，LLJ夹击“占”不断研究行业顶尖的设备与技术，挖掘孵化最新最有趣的IP形象与玩法，致力于打造以用户体验为核心、能带动全产业链发展的消费娱乐新模式，希望能为行业的发展贡献自己的力量!



