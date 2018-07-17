七度空间冠名WUCG2018 开创电竞营销新纪元

2018年世界大学生电子竞技联赛(WUCG)如火如荼进行中，与此同时赛事冠名商也揭开了神秘的面纱，七度空间正式冠名2018年世界大学生电子竞技联赛。此次也是七度空间首次涉足电竞领域，联手WUCG探索“女生+电竞”跨界合作新模式，开创女性产品与电竞营销的新纪元。

中国电竞市场正经历快速发展阶段，根据艾瑞数据统计，2018年中国电竞用户规模达到3.2亿人，这3.2亿人当中年轻人占据绝大部分。随着移动游戏市场的突破性发展，打破了之前多年一直无法解决的电竞用户门槛问题，女生参与电竞的人数也在与日俱增，越来越多的品牌开始尝试电竞赛事营销并关注女性用户。七度空间作为国内市场女性经期护理第一品牌，一直深耕于12-18岁少女人群。随着目标消费者的更迭与大众审美的变化，为加深目标人群对品牌认同与好感，七度空间选择了与以年轻群体为主的WUCG合作，实现了自身品牌年轻的诉求，也让女性产品与电竞进行了首次大胆的结合。

WUCG作为国内顶尖高校电竞赛事，覆盖国内上百所高校数百万学生群体，女生参与用户呈现逐年上升趋势。此前从未有女性产品冠名电竞赛事，七度空间此番与WUCG展开的战略级合作无异于在业内丢下了一枚“重磅炸弹”，既是进一步扩大女生在电竞领域的影响力，推动女性品牌与电竞的异业合作，也是将七度空间青春元气的品牌形象与电子竞技青春活力的精神进行了融合。依托WUCG庞大的年轻群体和电竞泛娱乐生态，七度空间在电竞、二次元、音乐等领域都将得到大量曝光。

七度空间通过《创造101》迅速占据了综艺热门并传递了品牌价值，作为一个不断追求创新和细节玩美的女性品牌，七度空间不限于综艺，迅速涉及了电竞领域，争夺年轻群体这一难题迎刃而解。“电竞C位少女”推向荧幕是七度空间迈出的电竞第一步，也是WUCG在商业合作上的巨大突破，为将来电竞赛事的异业合作提供了一种全新思路。双方将来就女生与电竞展开一系列合作扩大双方品牌价值，并鼓励更多充满梦想的女生站上舞台拼薄全场Carry。

关于WUCG

世界大学生电子竞技联赛(WUCG)前身为2016年创办的中国大学生电子竞技联赛(UCG)。WUCG由电竞明星2009和若风合伙创办，赛事秉承为大学生实现电竞梦想的理念，坚持高校赛事精品化的原则，积极打造全球高校电竞标杆赛事。WUCG2018赛季设立电子竞技赛事，校园乐队大赛，COSPLAY大赛三大矩阵，通过聚集电竞+音乐+动漫打造泛娱乐文化集群，把WUCG建设成为年轻人真正的电竞游乐盛会。

WUCG 独家战略商务伙伴 广州易简网络娱乐有限公司

广州易简网络娱乐有限公司属于新三板创新层企业易简广告传媒集团股份有限公司的子公司，专注于开拓年轻受众市场，集IP的孵化投资、品牌招商、运营增值、内容实效营销于一体的立体营销机构。通过不断的模式创新以及资源整合，在年轻化IP产业链范围内进行资源和渠道战略布局，致力为品牌提供全方位的品牌年轻化营销服务。

世界大学生电子竞技联赛由以下品牌鼎力支持：

赛事冠名合作伙伴：七度空间

赛事专用合作伙伴：来电科技、圣剑网络、雷蛇灵刃笔记本、阿卡丁电竞椅、西伯利亚耳机、迪摩键鼠

二次元合作伙伴：萤火虫

国内直播平台：虎牙直播、斗鱼直播平台、熊猫直播、爱奇艺游戏直播、龙珠直播、全民直播、触手直播、迅雷直播、花椒、东方头条、火猫直播平台、嗨体育、大神互动、贴吧电竞、CCTV微视、Up直播

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