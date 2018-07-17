王牌吃鸡主播柠檬哥哥入驻斗鱼，首播过后人气暴涨

近日，斗鱼直播《绝地求生》板块在继呆妹儿小霸王、妃凌雪、小叮当、YJJ以及蛋蛋解说等超人气主播后，再添一名实力大将——人称“钢炮小王子”、“第一投弹手”的柠檬哥哥。在官方公布柠檬哥哥入驻消息后，就承包下了7月12日晚的上海外滩LED大屏，可见其牌面之大。

作为一名《绝地求生》的主播，柠檬哥哥能在一众同类型的主播中得到较多粉丝们的青睐，其实力是不言而喻的。不管是他见面就刚的日常20杀吃鸡风格，还是游戏中打出的诸如手雷投掷完成吃鸡等灵性操作，抑或是在排行榜上外挂横行的情况下，柠檬哥哥凭着实力一直稳稳保持着东南亚单排前100，四排前200的排名，这些都是他的粉丝们喜爱他的原因之一。而让人惊异的是，早期的柠檬哥哥玩的却是另一款游戏《守望先锋》，并且还是NGA和QG的主力队员之一，在比赛中曾多次用实力操作力挽狂澜，带领队友一起赢得胜利。

除了游戏打得好以外，柠檬哥哥的解说表现也是十分优秀的，在绝地求生各大线上线下解说中，柠檬哥哥凭着自己对游戏的独到理解，表现得游刃有余，具非常强的专业性和趣味性，也因此给观众们留下了深刻的印象。

与玩游戏时实力的高冷形成反差的，是柠檬哥哥有些出人意料的直播风格和“可爱 ”微博画风。柠檬哥哥的直播风格非常的诙谐幽默，不仅自黑起来无比顺手，和水友们的互动也是十分地轻松有趣，粉丝称其“正经不过三秒”。而在柠檬哥哥的微博中，则是诸如“要亲亲要抱抱要举高高”这样的可爱画风。毋庸置疑的实力加上“清奇”的直播风格和微博上的“萌”画风，也因此，柠檬哥哥收获了大批的忠实粉丝。

作为国内知名的直播平台，斗鱼在游戏直播上的强大资源有目共睹，所以能吸引到超人气的柠檬哥哥的入驻也是理所当然的。在拥有着优秀的资源配置以及良好的直播环境，以及一直致力于培养优质主播和为观众们提供优质直播内容的斗鱼的助力之下，相信柠檬哥哥未来之路定能越走越远。



