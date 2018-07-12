Hi, 请登录

咚漫助力新星杯，联合颁发最佳条漫大奖

业内 狼小狼 2018年07月12日 18:09
标签：   

　　7月5日，翻翻动漫宣布“第12届新星杯故事型原创漫画大赛”将和漫画平台咚漫携手合作，启动“新星杯-咚漫之星原创条漫分赛”。本次合作中，咚漫除冠名条漫分赛外，还将在开启新条漫投稿通稿的同时，与翻翻动漫共同评选，颁发咚漫之星条漫奖，为漫画作者的成长助力。

咚漫助力新星杯，联合颁发最佳条漫大奖 业内 第1张 

　　从2006年开始，新星杯已经连续成功举办11年，是当下国内最具专业性与权威性的原创漫画高水准专业级别赛事。目前已有47位职业漫画家养成，12位获奖者国际出道。作为新星杯中的三大奖项之一，本次由咚漫全新冠名的咚漫之星条漫将新增全新的报名渠道以及奖项。

咚漫助力新星杯，联合颁发最佳条漫大奖 业内 第2张 

11届新星杯最佳条漫金、银、铜奖得主

　　其中报名方式方将在以往的传统报名渠道基础上，在咚漫APP中增设征稿渠道，咚漫之星条漫奖参赛者可以通过咚漫APP进行报名参赛。新星杯-咚漫之星原创条漫分赛报名通道）

https://www.dongmanmanhua.cn/dongman-contest

 

咚漫助力新星杯，联合颁发最佳条漫大奖 业内 第3张 

投稿作品要求

　　而奖项方面，除了原有的金银铜奖外，还将增加10名咚漫人气奖。对于原有的金银铜奖方面，最终将由翻翻动漫咚漫进行征稿作品的汇总联合评分以及颁奖，其中评分颁奖环节将会邀请到韩国Naver webtoon及咚漫高人气作品《欧巴，你不会爱上我吧》的作者韩景察作为评委，并出席颁奖活动；而新增的咚漫人气奖方面，在投稿作品经过初选后，将会统一在咚漫APP展示进行人气评比，并将由咚漫选出人气奖10名。

咚漫助力新星杯，联合颁发最佳条漫大奖 业内 第4张 

大赛日程安排以及奖金情况

　　值得一提的是，咚漫之星条漫中最终的获奖作品将登陆咚漫APP。而获得金银铜奖的奖作者将被授予荣誉和各种奖项获得丰厚的奖金，同时将会翻翻动漫进行签约，走向翻翻动漫量身打造职业漫画家发展之路

此前咚漫与翻翻动漫已经就多部作品的分发海外运营业务进行过合作。据悉，本次咚漫除了冠名本次咚漫之星条漫奖项外，未来还将本届新星杯上公布与翻翻动漫的深度合作计划。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论