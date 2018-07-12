咚漫助力新星杯，联合颁发最佳条漫大奖

7月5日，翻翻动漫宣布“第12届新星杯故事型原创漫画大赛”将和漫画平台咚漫携手合作，启动“新星杯-咚漫之星原创条漫分赛”。本次合作中，咚漫除了冠名条漫分赛外，还将在开启新条漫投稿通稿的同时，与翻翻动漫共同评选，颁发咚漫之星条漫奖，为漫画作者的成长助力。



从2006年开始，新星杯已经连续成功举办11年，是当下国内最具专业性与权威性的原创漫画高水准专业级别赛事。目前已有47位职业漫画家养成，12位获奖者国际出道。而作为新星杯中的三大奖项之一，本次由咚漫全新冠名的“咚漫之星条漫奖“将新增全新的报名渠道以及奖项。

11届新星杯最佳条漫金、银、铜奖得主

其中报名方式方将在以往的传统报名渠道基础上，在咚漫APP中增设征稿渠道，咚漫之星条漫奖参赛者可以通过咚漫APP进行报名参赛。（“新星杯-咚漫之星原创条漫分赛“报名通道）：

https://www.dongmanmanhua.cn/dongman-contest

投稿作品要求

而奖项方面，除了原有的金银铜奖外，还将增加10名咚漫人气奖。对于原有的金银铜奖方面，最终将由翻翻动漫和咚漫对进行征稿作品的汇总并联合评分以及颁奖，其中评分颁奖环节将会邀请到韩国Naver webtoon及咚漫高人气作品《欧巴，你不会爱上我吧》的作者韩景察作为评委，并出席颁奖活动；而新增的咚漫人气奖方面，在投稿作品经过初选后，将会统一在咚漫APP展示进行人气评比，并将由咚漫选出人气奖10名。

大赛日程安排以及奖金情况

值得一提的是，在咚漫之星条漫奖中最终的获奖作品将登陆咚漫APP。而获得金银铜奖的奖作者将被授予荣誉和各种奖项获得丰厚的奖金，同时将会与翻翻动漫进行签约，走向翻翻动漫量身打造职业漫画家发展之路。