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相约此夏，斗鱼二次元主播小缘四城夏日聚会热力开启！

业内 狼小狼 2018年07月12日 17:32
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“这就是旺盛的生命力”这是著名乐评人耳帝的一句名言，常被他用来形容极富现场表现力的音乐演唱会，这句话同样适用于斗鱼签约二次元著名唱见小缘的演唱现场。今年在武汉举办的的首届国际斗鱼直播节上，小缘登台献唱，开场前戏称自己从小缘喵变成了小“方”喵，以此形容自己在台上的慌张。

相约此夏，斗鱼二次元主播小缘四城夏日聚会热力开启！ 业内 第1张 

然而当小缘亮嗓后，她所说的慌张便不复存在了，多变爆炸的声线、通透亮堂的嗓音和冲劲十足的高音直击现场听众的内心，无一不在表现自身出色的音乐天赋。两首日文歌曲唱罢，现场的热情已经被充分调动起来，台下的粉丝有的举起了荧光棒为小缘打call，有的举起了196”的应援气球，196正是小缘的直播间号码，粉丝以这种方式表达着对于小缘的喜爱，而此时的小缘也不再仅仅是一名主播，她是一名真正的偶像。

相约此夏，斗鱼二次元主播小缘四城夏日聚会热力开启！ 业内 第2张 

2016年，小缘正式入驻斗鱼成为一名签约主播，彼时二次元文化正蓬勃发展，越来越多的人能够接受并喜爱上了二次元，斗鱼精准地把握到了方向，开辟了二次元版块，并以小缘自身特点为核心，为其量身打造了发展方向，使其从二次元走入三次元，向着偶像的目标稳步迈进。她多变独特的嗓音、裂变有力的声线使其很快在斗鱼拥有了一批忠实粉丝，在接连获得了“二次元版块超人气主播”、2017斗鱼鱼乐盛典“年度十大巅峰主播”等殊荣，直播间关注数量达到了130万之多。

小缘的声线甜美，有着极高辨识度的萝莉音，因此在唱歌之外，也吸引了很多动漫游戏制作方的注意，邀请小缘参与配音工作，在著名弹幕网站bilibili也有百万粉丝，播放总量达到了惊人的6000万。种种迹象表明斗鱼偶像养成计划的成功，无论是从粉丝、媒体还是企业方，都广泛肯定了小缘的实力以及背后所蕴含的商业价值。

相约此夏，斗鱼二次元主播小缘四城夏日聚会热力开启！ 业内 第3张 

20177月，小缘在斗鱼、微博、B站发布了即将举办线下粉丝见面会的消息，引得各家媒体竞相转发报道。见面会门票开售后更是三分钟之内被抢购一空，多次协商加票后依旧难以满足大批粉丝的需求，演唱会当日，不少粉丝甚至提前七个小时来到了场馆外，自发地排起长队，并派送起自己制作的应援礼物，俨然一副二次元小天后演唱会的气势。

今年盛夏，小缘又宣布重新出发，横跨北京、上海、广州、成都四城举办线下粉丝见面Live演出，献唱更多惊艳歌曲，带来更多粉丝福利，据悉，本轮巡演将在714日于成都正式拉开帷幕，相较于去年的火热情况，今年粉丝热情有增无减，见面会门票依旧供不应求，近期成都的暴雨天气也无法阻挡粉丝的参与热情。

相约此夏，斗鱼二次元主播小缘四城夏日聚会热力开启！ 业内 第4张 

斗鱼依托平台优势，构建合理的人才培养体系，使得近年来很多主播不再是作为单纯的直播输出内容存在，而是向着偶像养成发展，小缘便是当中的成功案例。TA们凭借自身的突出能力，在平台的支持下大展拳脚，通过“直播”与粉丝有了更有力的连接，突破了传统偶像塑造的固有模式，成就了如今的自己。斗鱼为越来越多怀抱着梦想的年轻人提供了舞台，而小缘作为其中的佼佼者，相信她在今夏的Live演出中也能交出一份完美的“偶像”答卷。

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