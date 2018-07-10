And2girls安菟上海CCG周年庆 盛典级演出惊艳全场

（入场处And2girls安菟周年纪念痛车）

（静待粉丝们到来的安菟城堡）

一年之后，And2girls安菟在CCG EXPO的展会上，搭建起梦幻城堡、南瓜马车，以及分别涂装了五位小姐姐模样的痛车，再次吸引了整个展会到访者的目光，成为CCG的一大亮点。安菟的粉丝们也在现场如约而至，跟And2girls安菟的成员留歌、风霁月一起度过了一个难忘的周年庆。

（And2girls安菟与骑士乐队And2band首次一起演出）

（And2girls安菟成员乐颜、留歌与度娘同台）

（And2girls安菟成员留歌现场互动）

（粉丝们在现场为And2girls安菟打Call）

正如一位粉丝所说：“希望我们能陪伴安菟走过十周年！”未来，以最领先的互动技术和独特的人格魅力圈粉无数的And2girls安菟一定会为粉丝们带来更多更好的作品，更精美的舞台演出，这将是能够给每一个支持着安菟的粉丝们最好的周年“礼物”！

值得一提的是，本次活动And2girls安菟还与百度度娘一起登上了贴吧二次元节的舞台，一同演绎了安菟的歌曲《水晶鞋》。据了解，度娘虚拟形象的技术支持目前由安菟团队即北京蜜枝科技完成，也依托于蜜枝科技拥有专利的Virtual Andromeda虚拟现实“黑科技”完成舞台表演以及互动。未来，双方还将展开更加紧密的合作。