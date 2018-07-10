And2girls安菟上海CCG周年庆 盛典级演出惊艳全场

2018年7月7日，全国首个实现实时互动的偶像女团And2girls安菟，在时隔一年之后，重返出道场馆举办周年庆活动，同时也作为百度贴吧二次元节的重要嘉宾参与了演出，与众多粉丝一起度过了一周年的纪念日，时尚梦幻的城堡，激昂澎湃的现场乐队，全新的形象和歌舞，无不给粉丝惊喜，也向殷切期待的粉丝们交出了一份完满的答卷。一年之前，由留歌、风霁月、夏行美、白小葭、乐颜五位美少女组成的虚拟偶像组合And2girls安菟在上海CCG近2000平米的舞台上以全息演唱会的方式进行出道，在这里被世人所认知，在这里开始了虚拟偶像的征程，也在这里结识了第一批忠心的粉丝。
（入场处And2girls安菟周年纪念痛车）
（静待粉丝们到来的安菟城堡）
一年之后，And2girls安菟在CCG EXPO的展会上，搭建起梦幻城堡、南瓜马车，以及分别涂装了五位小姐姐模样的痛车，再次吸引了整个展会到访者的目光，成为CCG的一大亮点。安菟的粉丝们也在现场如约而至，跟And2girls安菟的成员留歌、风霁月一起度过了一个难忘的周年庆。
（And2girls安菟与骑士乐队And2band首次一起演出）
再次登上在CCG的舞台，And2girls安菟的五位小姐姐首次携手专属骑士乐队And2band共同亮相进行现场演出，为粉丝们带来了4首原创歌曲，回馈粉丝们一年以来对于安菟的支持和热爱。从唱功到舞蹈的精细程度，从灯光到舞美再到新的打歌服，And2girls安菟五位偶像和团队一直在为了给观众带来更好的视听体验而努力着。比起一年前初次登台，安菟的舞台表演也越来越精彩，也有越来越多的粉丝认识安菟、喜欢安菟。
（And2girls安菟成员乐颜、留歌与度娘同台）
值得一提的是，本次活动And2girls安菟还与百度度娘一起登上了贴吧二次元节的舞台，一同演绎了安菟的歌曲《水晶鞋》。据了解，度娘虚拟形象的技术支持目前由安菟团队即北京蜜枝科技完成，也依托于蜜枝科技拥有专利的Virtual Andromeda虚拟现实“黑科技”完成舞台表演以及互动。未来，双方还将展开更加紧密的合作。
（And2girls安菟成员留歌现场互动）
在这一年之中，And2girls安菟的作品从音乐舞蹈，扩展到了漫画、直播，以五位成员为主角的动画迷你剧场版也即将上线。作为周年庆福利，在梦幻城堡的放映区不但为期待着动画的粉丝们带来了首部动画《安菟！安菟！》的片头动画，还首次放出了3段迷你剧场版的现场限定剧情影像，让到场的粉丝一饱眼福。周年庆现场，作为能够实时互动的虚拟偶像，安菟的小姐姐们还跟粉丝们进行了互动交流，粉丝们向偶像献上了一周年的祝福，小姐姐们也为粉丝们进行了现场签名。
（粉丝们在现场为And2girls安菟打Call）
正如一位粉丝所说：“希望我们能陪伴安菟走过十周年！”未来，以最领先的互动技术和独特的人格魅力圈粉无数的And2girls安菟一定会为粉丝们带来更多更好的作品，更精美的舞台演出，这将是能够给每一个支持着安菟的粉丝们最好的周年“礼物”！
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