网易漫画的漫威中国英雄将于明年在美出版发行，同“复仇者联盟”并肩作战

2018年7月10 日，中国上海，漫威发布最新漫画出版计划。继去年宣布在中国与网易漫画合作打造中国漫威英雄的计划之后，漫威确认将于明年春天在美国出版发行两部中国超级英雄漫画《三皇斗战士》和《气旋》的英文版。届时，两部漫画的纸质版和电子版将同步发行。

漫威漫画总编司马博（左五）与中国超级英雄画师们合影 / 图

《三皇斗战士》和《气旋》是漫威与网易漫画合作，首次推出由中国创作团队打造的超级英雄系列漫画，由国内知名的漫画家棍记、Keng以及剧作家水珠、周烈焚等人领衔主创。无论人物角色、故事剧情，还是场景画风，都独具中国特色。这两部作品在美国的出版发行将是中国漫画界的一个重要突破，也是漫威与网易漫画升级版权合作的又一阶段性成果。

“我们非常高兴能和中国的艺术家们合作，将原汁原味的中国超级英雄带入漫威宇宙，并把他们的故事介绍给海外的读者们。”漫威漫画总编司马博（C.B. Cebulski）表示，“随着漫威系列人物故事的热度在全球不断攀升，漫威宇宙正越来越丰富多元。我们的角色阵容在迅速国际化，复仇者联盟、X战警，所有英雄们的冒险遍及全球各个角落，包括中国。在忠于漫威DNA的同时，我们希望能够创作出扣人心弦又具有全球视野的精彩故事。”

在近日刚刚落下帷幕的中国国际动漫游戏博览会（CCG Expo）上，漫威漫画总编司马博、网易漫画内容总监白珺、以及《三皇斗战士》和《气旋》的四位主创人员来到博览会现场，与读者粉丝们交流互动，分享中国漫威英雄诞生的创作历程。 司马博现场透露说，中国超级英雄们将很快加入漫威宇宙，与复仇者联盟的成员们一起开始战斗。

网易文漫总经理范少卿表示：“网易漫画与漫威合作打造的《三皇斗战士》以及《气旋》，此次确定在美国出版，标志着双方的合作正式进入新的阶段，产出了能真正影响全世界年轻人的作品。通过与漫威的合作，网易漫画帮助中国漫画家登上了国际舞台。”

华特迪士尼北亚区董事总经理姜熡可（Luke Kang） 表示：“我们骄傲地看到漫威系列在中国迅速成长，并取得了令人瞩目的成绩。在中国，我们将持续进行内容创意的投入，不断自我创新与突破。我们希望未来能有越来越多的读者们在漫威宇宙中找到自己心中的真心英雄和勇往直前的无限力量。”

CCG上展出的《三皇斗战士》和《气旋》 / 图

今年五月，《三皇斗战士》和《气旋》两部作品的中文版已在网易漫画平台上先行连载，并获得积极的市场反响：上线仅两个月，《三皇斗战士》就凭借2900多万的总阅读点击量，雄踞网易漫画漫威专区的榜首；《气旋》以近1600万的人气，直逼专区探花。

网易漫画作为国内一线在线漫画平台，成立三年，注册用户超4000万，月活跃用户高达800万。全平台优质漫画作品20000部，引进的境外漫画超过1000部。此次与美国漫威合作，在美国出版的《三皇斗战士》与《气旋》是网易漫画精品化的一个成功开端，同时也是网易漫画的一次里程碑事件。它向世界证明了中国优质原创漫画的发展潜力。

一直以来坚持走“精品路线”的网易漫画，积极挖掘国内潜力漫画家，用实际行动去培育扶植国内优秀漫画作品，向市场输送了一大批优秀的原创国漫。从各项市场数据指标来看，目前网易漫画已然跻身于国内顶级的原创漫画孵化平台。