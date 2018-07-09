“圣斗士星矢•燃烧三十年”主题展来帝都了！

当邪恶在此世蔓延时，一定会出现的希望之斗士——身着星座之圣衣，爆发蕴藏在身体中的能量“小宇宙”进行着战斗。他们正是保护大地上的爱与和平的战士——圣斗士。





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《圣斗士星矢》

还记得儿时最火的神级动画片吗？

当年抢着用的天马流星拳现在还施展得出来吗？

2018年8月

朝阳大悦城

【圣斗士星矢·燃烧三十年主题展】

5位青铜圣斗士、12位黄金圣斗士

真人比例雕塑惊艳亮相

140余款日本绝版手办、车田正美亲笔手稿限时展出

百余款圣斗士限定周边、黄金圣衣紫龙手办限量发售

炫酷的VR战斗模拟场，1V1激燃battle

《王者荣耀》原班人马倾情打造的《圣斗士星矢（腾讯）》手游正式上线

与崇拜的圣斗士并肩战斗！

回忆！惊喜！再次点燃你内心的小宇宙！

一起看一下本次展览的展览详情：

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【背起圣衣，踏上征程】

宙斯将大地委托给雅典娜

多方势力觊觎大地

勇敢的少年背上青铜圣衣箱

踏上守护雅典娜和正义的征程

绕过34米的漫画墙，购买/兑换纸质票即可进入展览现场，背上圣衣箱，，一起踏上征程吧！

感动瞬间，重燃记忆

“也许这个世界上再也没有可以相信的事情了

但是我希望至少可以相信友情”

回忆中的圣斗士

哪一幕戳到你的内心呢

十大感动瞬间×师生墙，带你重温经典

圣衣馆

我们都曾梦想拥有一件属于自己的圣衣

披上就可以拥有无限的力量

爆发小宇宙

拯救世界

互动招式墙

燃烧吧，我的小宇宙

Kinect体感控制

超真实的战斗体验

赶快亮出你的绝招

天马流星拳！

庐山升龙霸！

···

测试一下它威力吧

圣域传说

集结的号角已经吹响

快和五小强一起投身战斗吧

圣域灯箱×雅典娜中箭H5游戏区

—2—

【勇闯黄金十二宫】

十二黄金圣斗士

燃尽自己的生命和小宇宙

打通了叹息之壁

存在是为了战斗

战斗是为了爱的存在

体验五小强闯宫，与黄金圣斗士们来一场真正的较量吧！

白羊宫

在黑暗世界那一招"星光灭绝"

了却前尘，荡气回肠

属于穆先生的白羊宫

即将在这里完美重现

双子宫

还记的星矢曾在这里迷路吗

置身幻觉迷宫之中

你会不知觉地被幻觉所带进异次元空间

镜中镜的魔法你能一眼猜透吗

巨蟹宫

冷漠嗜杀的迪斯马斯克

布满死亡面具的巨蟹宫

是对能力与胆量的考验

勇敢的冲出禁锢

狮子宫

等离子光速拳、闪电光速拳

狮子宫艾欧里亚的最强必杀技

与出其不意的光线攻击

来一次光速的对决怎么样

处女宫

沙加创造的完美世界

旋转变换教宗场景

用你偷偷练就的第七感

挑战沙加的天舞宝轮吧

人马宫

破裂的墙面

神秘的文字

风蚀的罗马柱

一起寻找艾俄洛斯留下神秘遗言

破解通往圣域的密码

水瓶宫

守护水瓶宫的是冷傲决绝的冰之圣斗士

“水与冰的魔法师”——卡妙

在水雾朦胧之中

一起感受“绝对零度冻气”

双鱼宫

花瓣飞舞、长发纷落

拥有神般美貌的男人阿布罗狄

手持三色玫瑰在这里等你

你的少女心由他来守护

圣域甬道

置身璀璨星空之中

茫茫宇宙

电闪雷鸣

未知的前路

你会勇敢向前吗

—3—

【胜利的宣告】

闯过十二黄金宫

庄严的教皇殿中

女神雅典娜手持权杖

四位黄金圣斗士神采奕奕

坐上王座

记录下这胜利的一刻吧