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《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展

业内 狼小狼 2018年07月06日 10:54
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随着各个高校考试周的陆续结束，漫展扎堆、学生党狂欢的暑期已来临。7月14日至7月17日期间，由拾梦文化倾力打造的浪漫和风RPG手游《执剑之刻》确认参加广州萤火虫动漫游戏嘉年华、青岛DC幻梦动漫游戏嘉年华，以及北京Excellent ACG同人展。


《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第1张


《执剑之刻》出展广州 青岛 北京，暑假也要跟大家一起玩！

正处于好评预约中的《执剑之刻》，此次参展将为玩家带去精彩的游戏试玩及各式精美的周边，一方面希望在游戏正式公测前，更多地融入玩家群体，收集玩家反馈；另一方面则希望深入核心二次元用户群体，尤其是女性用户市场。

奔赴三地贴近全国各地粉丝

《执剑之刻》由拾梦文化自主开发，集结了日本豪华的画师及声优阵容，中国顶级的游戏开发团队，将角色互动养成、家园生活及战斗冒险融为一体，为用户献上一个宏大绚丽的和风世界。

为了给用户带来一流的游戏体验，拾梦文化诚邀日本著名二次元企划公司Rejet参与《执剑之刻》的内容设定。Rejet集合了《剣が君（剑为君舞）》的原班人马，担纲《执剑之刻》的角色立绘和主线剧情设定，在预约期就受到了大量女性用户的关注。


《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第2张


知名画师「读」及日本一线画师诚意绘制游戏配图

在此前结束的第22届上海Comicup魔都同人祭和西安酷玩娱乐嘉年华上，《执剑之刻》为到场的玩家精心准备了游戏试玩版本，让现场玩家近距离感受到游戏中跌宕起伏的剧情、唯美细腻的人设立绘，同时还公开了部分声优实装配音，引起了一众声优粉争相试玩，积极跟本命互动。


《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第3张


CP22现场试玩，玩家通过耳机体验声优魅力

响应全国各地粉丝的呼声，此次《执剑之刻》在7月14日至17日期间，连参广州、北京、青岛三地的漫展，为更多粉丝提供游戏试玩的机会，同时也给玩家送出更多福利，包括限量立牌、限量徽章、精美卡贴、角色立绘文件夹、超大鼠标垫、超大容量纸袋、夏日必备清凉纨扇等等，以感谢粉丝们一如既往的支持。

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《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第4张


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《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第5张

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匠心制作，布局女性用户市场

值得注意的是，在本次广州萤火虫动漫游戏嘉年华和北京Excellent ACG同人展上，特设了仅限女性入场或者是女性向作品集中的专区。此次《执剑之刻》集中性参展，看中的也是这个深入女性核心用户的机会。


《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第6张


精美立绘、宏大剧情、豪华声优，邀你踏上浪漫之旅

持续在曝光中的精美细腻的人设立绘、豪华的声优阵容，以及庞大恢弘的世界观剧情，是《执剑之刻》吸引大量女性用户的关键之一。

由知名画师「读」携众日本一线名画师献上唯美人设与丰富剧情CG，所有出场角色都拥有完善的身世背景、个性喜好、武学流派，以及完整的人物关系，构筑了丰满立体的人物形象。在这里，你会与超过五十位帅气可靠的伙伴相遇，许下守护彼此的约定，在《执剑之刻》宏大的世界中经历冒险与心动。


《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第7张


个性十足、属性繁多的角色群，总有一款是你的首选！

《执剑之刻》游戏设定了两个截然相反的世界，遵从着轮回往生法则的「现世」，与停滞在永恒时间里的「常夜」。在「现世」，「人」「鬼」「妖」三族的思念和纠葛缠绕，却因为「稀人」的突然入侵再度打破平衡。不知是偶然还是命运，你穿越而来，与德川光国相遇，并从此结识了形形色色的人。在名为「本阵」的家园，编织出一段「拯救」「守护」「羁绊」交汇的和风传奇物语。

另外，《执剑之刻》的声优阵容也非常豪华，集结了子安武人、花江夏树、浪川大辅、岛崎信长、梅原裕一郎、悠木碧、门胁舞以等数十位人气声优，献上海量语音配音。与本命一同战斗、生活、玩耍，在名为「本阵」的家中休憩，听他跟你倾诉心底的秘密……


《执剑之刻》暑假出展广州 青岛 北京三地漫展 业内 第8张


华丽声优阵容，持续曝光中~

独具匠心的游戏制作，以及贴近玩家的诚意互动，《执剑之刻》希望未来也能在更多地方与大家相遇！不能赶到现场的小伙伴们也不要灰心，可以前往bilibili、taptap、腾讯手Q游戏中心和微信游戏圈去预约游戏，还有更多预约好礼等你解锁~

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