喵图AI打破次元壁，动漫粉丝互动新玩法

近些年，随着互联网的发展，我国动漫产业迎来了大爆发，截止2017年，中国动漫产业规模达到1500亿元，在包含影视、游戏的大文娱产业中获得了24%的占比，成为了举足轻重的组成部分。动漫产业用户规模更是达到了3.1亿人，其中90后、00后占比达到了60%，动漫产业抓住了年轻人更是抓住了文娱产业的未来。

在喵图AI出现之前，动漫迷们参与作品的互动方式多为文字。从喵图诞生的智能AI结合二次元给动漫粉丝带来了全新的互动体验。

同人画或线稿上色互动一直是少数人的特权，为了创作出令人满意的作品，创作者需要经过大量专业的训练。现在喵图AI的出现，让初学者享受绘画创作成为了可能。

除了耗时耗力的纯手工绘色外，传统的自动上色工具对于线稿有极高的要求，当绘画区域线条没有完美闭合的时候，色彩就没有办法准确出现在指定区域，更重要的自动填色只可以填充单一颜色，对于动漫插画来说，自动填充的颜色区域没有晕染、阴影、光泽等细节，注定是一张不合格的效果图。喵图AI通过大量的数据训练，可以自主识别图像区域完成上色，并在晕染、阴影等效果上处理的也很到位。

经过几个版本迭代之后，用户可以在喵图app中上传线稿、彩图、黑白图作为原始素材，从内置22种配色方案中进行选择，仅需“一键操作”就可以得到一张效果惊艳的完整彩图。在“一键上色”的基础上喵图科技为了满足用户的个性化需求，在最新的版本中增加了“自定义上色”功能，用户根据个人喜好填充自定义颜色，两种操作方式的目的是为了让每位用户创作出只属于自己的独一无二的作品。

喵图app除了是一款AI上色软件，还是一个高品质原创线稿社区，为动漫爱好者提供一个分享作品、交流心得的平台。首页不断有优秀的线稿上色作品展示给每一名用户，用户还可以从首页上挑选自己喜欢的作品进行上色，跟大触们比一比谁的更好看。内置的线稿广场，随时会有喵图AI推送的最新、最热的分类线稿，在这里用户可以随时找到自己喜欢的画稿。

喵图AI依靠革新的计算机视觉技术和优质的垂直领域数据，打破次元壁，给动漫爱好者带来全新的互动体验。将AI与二次元完美结合的喵图app已在各大应用商店上线，iOS、安卓用户都可以下载使用。喵图app带着全新的上色体验，助力每一名用户都能成为大触，喵图将点燃动漫粉丝们的次元魂。