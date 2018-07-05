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网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量

业内 狼小狼 2018年07月05日 16:04
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漫画IP碰上精品原服装，会碰撞出怎么的火花？

 75日，网易漫画与 D2C 独家合作，线线 10 天的国漫装周正式开启。从本日开始，将有超 20 款漫画IP合作服装在 D2C、天猫、有等平台同步上架。网易漫画合《三老惊奇手札》、《我在后当巨巨》、《我才不会被女孩子欺呢》、《我是人，更是吸血鬼》等人气 IP 的作者此次合作提供意内容。

 对于中国原创漫画以及国内原创设计师，本网易漫画与D2C的合作是一次立体的品牌播，也是国漫触碰尚界的一次重要尝试，探索出漫画IP变现的一条全新路径

 

网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量 业内 第1张

 国漫装周背后是国力量的崛起

 中国原的两股力量，D2C和网易漫画分代表着中国新经济中的设计电商与文化意。此次合作也是基于双方扶持原创这一理念的深度契合。比此前国品牌之的合作，如漫威、火影、海等，这类纯国内品牌和IP的合作更能体出目前原力量的崛起。

 比如在被出的四部人气漫画中，《我在后当巨巨》就是一部血统纯正的国漫，由网易漫画独家签约的南鹿社工作室作，在平台上的点量高达4.3亿次，是当之无愧的精品漫画。因为作品品质高、粉丝众多，还被改编成了动态漫画，目前在爱奇艺、腾讯视频、芒果TV等多个平台播。

 D2C中国最大的设计师集成平台，一直致力于来原、独特、新、具有秀品且价格合理的设计师产品。此次，《我在后当巨巨》× D2C 的漫画IP定制款装，在美感与用上，取得了一个极妙的平衡，将古漫画与设计融合，作了一个凸中国原力量的装系列。

网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量 业内 第2张

《我在后当巨巨》× D2C

 的代表，D2C秀的设计师设计方案，而作娱产业的代表，网易漫画聚了国内优质的原IP。因此，网易与D2C的合作不仅仅够带实际售增可以更多新品牌立的跨界合作立新的杆。

 二次元营销又一案例：网易漫画 IP 衍生开

 IP挖掘以及衍生品经济一直是二次元行内关心的焦点，而各家CP和工作室在努力作内容的同，确有精力和源涉及IP。网易漫画于平台签约的全版作品，以及有流通价IP作品，背后有着完整的IP方法路和多成功的二次元营销。此次与D2C的合作就是一次很好的展示，并且作者也能享受到来的分成。

 在此次营销案例中，网易漫画启用了平台下最热门IP作品《三老惊奇手札》，制作了吸引人眼球的潮服、以及新奇好玩的影声衣。并且在设计师设计概念与漫画作者三老沟通后，受到了三老的极大肯定，并决定将设计的周边时装画漫画作品里，行一个二次元与三次元之联动

网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量 业内 第3张

《三老惊奇手札》× D2C

IP的培育孵化，到多形的衍生变现，网易漫画充分地利用自身的优势，通化的运作手段，在充分尊重作者意愿的前提下，带领着一批批秀的国漫站起来，IP提供了更多的选择。作网易集今后20年的IP储备力量，网易漫画将持续发力，加快IP态链的布局，保持市场领先的地位。

 网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量 业内 第4张

《我是人，更是吸血鬼》× D2C

 国漫异突起，新零售+IP”模式受到商关注

 近年来，国漫力迅速崛起，引起了行关注，国漫IP的衍生变现也受到本市的青“IP + 零售的模式已新一的消点。在与日本集英社VANS与美国漫威合作的先例之下，网易漫画率先跨出了国内“IP + 零售的第一步，这对于整个漫画出版行示范性意

 网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量 业内 第5张

《我才不会被女孩子欺呢》× D2C

目前随着居民可支配收入的增，漫画市的体量在不断地增大，在口之上，生了多在线漫画平台，网易漫画作其中市场领跑的一线漫画平台，极布局二次元品，拓展青少年市略性品，从20158月上线至今，已有包括超1000本境外漫画，以及高达600余位独家签约的国内外漫画家。

 经过三年的探索，网易漫画已经掌握了一套完善的IP机制，目前在保持做精品漫画的核心策略之下，在持IP衍生展的可能性，此次与D2C合作的国漫装周是一个成功的果，也是新旅程的开始。

 网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量 业内 第6张

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