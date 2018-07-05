网易漫画联手D2C推漫画IP定制款时装，突显中国原创平台力量

当漫画IP碰上精品原创服装，会碰撞出怎么样的火花？

7月5日，网易漫画与 D2C 独家合作，联合线上线下为期 10 天的“国漫时装周”正式开启。从本日开始，将有超过 20 款漫画IP合作服装在 D2C、天猫、有货等平台同步上架。网易漫画则是联合《三老爷惊奇手札》、《我在后宫当巨巨》、《我才不会被女孩子欺负呢》、《我是人类，更是吸血鬼》等人气 IP 的作者为此次合作提供创意内容。

对于中国原创漫画以及国内原创设计师，本次网易漫画与D2C的合作是一次立体的品牌传播，这也是国漫触碰时尚界的一次重要尝试，探索出漫画IP变现的一条全新路径。

国漫时装周背后是国创力量的崛起

作为中国原创的两股力量，D2C和网易漫画分别代表着中国新经济中的设计电商与文化创意。此次合作也是基于双方对扶持原创这一理念的深度契合。对比此前国际品牌之间的合作，如漫威、火影、海贼等，这类纯国内品牌和IP之间的合作更能体现出目前原创力量的崛起。

比如在被选出的四部人气漫画中，《我在后宫当巨巨》就是一部血统纯正的国漫，由网易漫画独家签约的南鹿社工作室创作，在平台上的点击量高达4.3亿次，是当之无愧的精品漫画。因为作品品质高、粉丝众多，还被改编成了动态漫画，目前在爱奇艺、腾讯视频、芒果TV等多个平台热播。

而D2C作为中国最大的设计师集成平台，一直致力于为消费者带来原创、独特、新颖、具有优秀品质且价格合理的设计师产品。此次，《我在后宫当巨巨》× D2C 的漫画IP定制款时装，在美感与实用上，取得了一个极妙的平衡，将古风漫画与现代设计融合，创作了一个凸显中国原创力量的时装系列。

《我在后宫当巨巨》× D2C

作为消费升级的代表，D2C聚拢了优秀的设计师和设计方案，而作为文娱产业的代表，网易漫画聚拢了国内优质的原创IP。因此，网易与D2C的合作不仅仅能够带来实际的产品销售增长，还可以给更多新品牌树立的跨界合作树立新的业界标杆。

二次元营销又一案例：网易漫画对 IP 衍生开发

IP价值挖掘以及衍生品经济一直是二次元行业内关心的焦点，而各家CP和工作室在努力创作内容的同时，确实很难有精力和资源涉及IP改编。网易漫画对于平台签约的全版权作品，以及拥有流通价值开发的IP作品，背后有着完整的IP开发方法路和许多成功的二次元营销。此次与D2C的合作就是一次很好的展示，并且作者也能够享受到产品销售带来的分成。

在此次营销案例中，网易漫画启用了平台下最热门的IP作品《三老爷惊奇手札》，制作了吸引人眼球的潮服、以及新奇好玩的“影声衣”。并且在设计师将设计概念与漫画作者三老爷沟通后，受到了三老爷的极大肯定，并决定将设计的周边时装画进漫画作品里，进行一个二次元与三次元之间的联动。

《三老爷惊奇手札》× D2C

从IP的培育孵化，到多形态的衍生变现，网易漫画充分地利用自身的优势，通过市场化的运作手段，在充分尊重作者意愿的前提下，带领着一批批优秀的国漫站起来，为IP市场提供了更多的选择。作为网易集团今后20年的IP储备力量，网易漫画将持续发力，加快IP生态链的布局，保持市场领先的地位。

《我是人类，更是吸血鬼》× D2C

国漫异军突起，“新零售+IP”模式受到商业市场关注

近年来，国漫势力迅速崛起，引起了行业关注，国漫IP的衍生变现也受到资本市场的青睐，“IP + 零售”的模式已经成为新一轮的消费升级增长点。在优衣库与日本集英社、VANS与美国漫威合作的先例之下，网易漫画率先跨出了国内“IP + 零售”的第一步，这对于整个漫画出版行业具备示范性意义。

《我才不会被女孩子欺负呢》× D2C

目前随着居民可支配收入的增长，漫画市场的体量在不断地增大，在这个风口之上，诞生了许多在线漫画平台，网易漫画作为其中市场领跑的一线漫画平台，积极布局二次元产品，拓展青少年市场的战略性产品，从2015年8月上线至今，已经有包括超1000本境外漫画，以及高达600余位独家签约的国内外漫画家。

经过三年的探索，网易漫画已经掌握了一套完善的IP运营机制，目前在保持做精品漫画的核心策略之下，还在持续地寻求IP衍生发展的可能性，此次与D2C合作的国漫时装周是一个成功的结果，也是新旅程的开始。