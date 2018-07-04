翻翻动漫沈浩：漫画创作中编辑介入将更有效果

2018年7月3日，第十四届中国国际动漫游戏博览会（CCG EXPO 2018）高峰论坛在上海世博洲际酒店举行。翻翻动漫总裁沈浩先生在会上就国内漫画行业现状进行了解读，并表示当下的国内动漫创作中比起单打独斗，漫画编辑的介入将更有效果。

翻翻动漫总裁沈浩先生（左2）

比起单打独斗，漫画编辑的介入将更有效果

会上，沈浩先生对于国内漫画创作形态进行了剖析，他根据翻翻动漫在漫画行业从业10来年的经验，认为漫画家跟漫画编辑共同来打造一部作品的形态会更有实际效果。

沈浩先生表示，漫画家的本质其实属于艺术家，同时漫画家还拥有一个艺术家们共同特性——认为自己的作品是全世界最好的。但事实上不可能每个作品都是最好，对于漫画创作来说，这个时候就需要一个漫画编辑在漫画开始创作的阶段，从读者的角度，以及市场的角度对漫画作品来进行分析或者给到建议。

对此，对于前端创作漫画的时候，对于动漫化怎么做、游戏化怎么做、商品化怎么做、影视化怎么做等不同的维度来考虑作品发展的问题，可以交由漫画编辑从更多市场角度来切入探索，进而辅助漫画家更好的完成作品创作。

对此，其实翻翻动漫在近几年来已经不断的通过在新星杯漫画大赛中寻找优秀的人才，并对优秀人才进行漫画家部落的孵化培养，而这个所谓孵化重要特色就是由漫画家跟编辑共同来打造。

翻翻旗下漫画家部落品牌——良筑良作

国内漫画作品不应闭门造车

对于漫画作品出海方面，沈浩先生认为闭门造车是不可能造出好车，一定要在源头创作的时候考虑到跟国内市场怎么样，国际市场的一些需求，这样结合起来考量对创作会非常有用。

其实国际化一直是翻翻动漫的一个重要特色。从一开始的引进海外原创到近几年的原创作品出海，作为漫画CP方的翻翻一直认为国内的漫画创作还是应该像国内家电行业或者其他行业一样，国内国际市场打通。而对于漫画行业而言，尤其在中国市场，在漫画端只考虑到漫画端本身的创作，并不能创作出好作品。

翻翻动漫旗下作品《拾又之国》在日本发行单行本

沈浩先生作为翻翻动漫集团创始人、总裁以及动漫行业资深人士，多年来致力于打造中国最好的原创漫画，建立了以漫画为源头的专业产业链，并与世界顶级漫画版权机构集英社长年深度合作，一手创立了《翻漫画》（原《漫画行》）杂志、新星杯、良筑良作等品牌。

翻翻动漫总裁沈浩先生

翻翻动漫是以原创漫画为核心业务，致力于中国原创漫画事业的集团公司。作为集英社多年的版权合作方，向国内引进过《航海王》、《家庭教师》等知名正版作品。创办了中国版“少年JUMP”——《翻漫画》（原《漫画行》），成立了优质IP与漫画人才孵化中心——良筑良作，举办专业故事型漫画大赛——新星杯，现有签约漫画家60余人，正在连载《拾又之国》、《头条都是他》、《识夜描银》、《砂与海之歌》、《藏海花》等多部优秀国漫作品，并将作品输送至国内主流漫画杂志与平台及日本、韩国、法国、东南亚等国家与地区。

目前，翻翻动漫旗下《时间支配者》动画、《蔚蓝50米》的真人影视化等项目均获粉丝高度赞誉，旗下原创漫画《识夜描银》、《拾又之国》等动画化项目正在火热进行中。



