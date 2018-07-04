CCG EXPO 2018：腾讯动漫联手故宫 让文化资源活起来

7月4日，CCG EXPO 2018主题论坛——“动漫，让文化资源活起来”在上海举行。腾讯动漫品牌总监刘星伦受邀，以“当腾讯动漫碰上传统文化——‘遇见不一样的世界’”为主题，分享了腾讯动漫在新文创背景下与经典文化发生的奇妙碰撞，以及对怎样打造有产业价值及文化价值的IP内容的思考，并公布了和故宫博物院达成的IP合作.

刘星伦围绕“动漫是年轻人一种情感表达方式”的市场洞察，介绍了此前腾讯动漫在用户需求更加多元、越发关注传统文化的背景下，以动漫形式对传统文化的重新演绎。他表示，腾讯动漫还将联手故宫博物院，与腾讯NEXT IDEA创新大赛获奖青年团队携手，打造故宫主题漫画《故宫回声》，同时也愿意与更多伙伴携手，创作更多的精品动漫内容，一同构建民族文化IP。

腾讯动漫与故宫博物院达成合作，携手打造《故宫回声》动漫IP

早在2016年的“腾讯NEXT IDEA ×故宫”发布会上，腾讯动漫与故宫博物院就埋下了一颗合作的种子。此次用动漫形式唤醒传统文化的《故宫回声》漫画，讲述的是民国时期，故宫博物院为了保护国家文物，将文物南迁及西迁的历史故事。

刘星伦介绍，一方面，《故宫回声》的故事特别能够体现故宫对文物保护的精神，另一方面故事情节曲折跌宕，人物及文物的故事延展性很强。在尊重历史背景的基础上，也融入年轻人喜欢的动漫风格和元素。腾讯动漫希望《故宫回声》能成为一部具有文化高度与社会影响力的作品。

同时，刘星伦展望，文化价值的开发需要商业模式辅助。腾讯动漫探索出“二次元经济”这一商业模式，即“精品动漫内容+众创平台+IP共生开发=明星动漫IP ”。所以，《故宫回声》有潜力进行IP周边开发，与用户一起共创UGC内容，甚至在浓厚历史底蕴的故事下进行真人影视化，成为有文化价值的动漫IP。

动漫是年轻人一种情感表达方式，腾讯动漫丰富内容布局满足用户情感需求

发展到现在，动漫所表达的内容已远超过早期非常垂直和小众的“二次元领域”，无论是音乐、偶像、体育、科普都能够成为动漫内容的选题。对于年轻人来说，动漫已成为一种情感表达，看什么内容，反映的是内心的情感需求，可以承载更加深刻的文化情感。在这样的市场洞察下，腾讯动漫提出“遇见不一样的世界”品牌主张。

动漫正在和各种本地文化进行更加快速的融合，其中，年轻人对“传统文化的世界”十分关注，目前，3.3亿的动漫大盘用户中65%是年轻人。他们用穿古风服装、看文物纪录片等方式表达对传统文化的喜爱，以动漫方式传递传统文化的前提条件已经具备。同时基于这种需求，腾讯动漫展开与故宫的合作，也培育出一批包括《狐妖小红娘》、《一人之下》在内的 “中国风”作品，倍受漫迷欢迎。

同时腾讯动漫也在用动漫的方式对传统文化重新演绎，适应用户的多元需求。腾讯动漫联手漫画大师蔡志忠老师和敦煌研究院打造的漫画，计划在今年9月独家上线腾讯动漫，用漫画还原敦煌历史故事。蕴含侠义大爱的正版金庸武侠漫画《笑傲江湖》、《天龙八部》、《雪山飞狐》、《侠客行》4部漫画作品，正在腾讯动漫独家连载，人气超1.2亿。“射雕三部曲”、《鹿鼎记》等作品，也将陆续连载掀起武侠江湖风云。

刘星伦还介绍道，腾讯互娱还与古龙委员会达成10年战略合作，将基于古龙全系列57部作品进行全版权开发与规划。包括利用动漫这种表达方式重塑经典角色形象。

新文创时代下，腾讯动漫探索动漫X文博领域更多可能

“科技“+”文化”是腾讯的未来战略，基于对这两点的关注， 腾讯互动娱乐在今年四月的UP发布会上又提出新文创战略，新文创将泛娱乐进行了升级，继续围绕IP为核心展开，但更强调IP的文化价值，更加追求文化价值与产业价值的良性循环。

腾讯动漫作为新文创生态布局中的重要构成，从2012年成立以来，不仅大量引入国外的优质动漫版权，给中国漫迷带来《火影忍者》、《航海王》、《名侦探柯南》等国外知名的正版漫画，成为中国唯一与日本集英社、角川集团、讲谈社和小学馆达成合作的平台；同时，更大力扶持原创国漫，引进优秀的作者，提供更好的创作条件和回报空间，培育出一批倍受漫迷欢迎的“中国风”作品，包括《狐妖小红娘》、《一人之下》、《从前有座灵剑山》《山河社稷图》等，还有一些方便移动阅读的条漫作品如《女九段》、《帝王侧》、《猫妖的诱惑》等。如今，腾讯动漫也在探索与传统IP的合作，“塑造这个时代的中国民族IP”。

刘星伦在最后表示，腾讯动漫希望与所有伙伴一起，在新文创时代创作更多的精品动漫内容，一同构建民族文化IP，将中国文化的美好传递给更多的人。