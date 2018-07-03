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《男神执事团》网大计划公布，携手边江工作室续写浪漫传说

业内 狼小狼 2018年07月03日 17:10
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6月28日，经过3个月的热映后，曾在B站创下追番人数记录的《Butlers~千年百年物语~（原作《男神执事团》）第一季正式完结。剧情在最高潮处戛然而止，官方也趁热打铁，宣告与边江工作室联袂打造的剧场版即将于今年8月上线。据悉边江不仅会在剧场版献声，还将出任配音导演，工作室旗下多位知名艺人有望加盟。

《男神执事团》网大计划公布，携手边江工作室续写浪漫传说 业内 第1张 

国内顶级配音演员边江与其工作室艺人

《Butlers~千年百年物语~是由中国原创IP改编，浅夏动漫、日本角川社、APLUS联合出品，堃动漫联合发行的女性向季番。被不少粉丝认为是“中国IP反攻日本”的时代之作，加之铃木达央、佐藤拓也等一众大咖领先的声优阵容，使得动漫上线之初便吸引无数关注。

三个月的放送中，《Butlers~千年百年物语~》不仅曾在B站创下上线20小时追番人数突破10万大关的记录，火爆异常；并在杭州举办的“创青春”中国青年动漫创新创业大赛中，和《一人之下》并肩，被授予“最具商业价值动画奖”。

《男神执事团》网大计划公布，携手边江工作室续写浪漫传说 业内 第2张 

这样一部在二次元粉丝群体深受关注的番剧，在6月28日刚刚结束了第一季剧情。“历经激烈战斗后的杰走在樱花树下，不小心撞到迎面而来的少女，而少女便是他苦苦寻找的妹妹的转世，杰与天奈终于重逢”剧情在达到最高潮时完美告一段落，虽然第一季结尾够甜，但众多粉丝们还是急切想了解后续剧情发展

而就目前信息来看，粉丝的等待不会持续太久。完结当日，官方微博便公布了剧场版的制作消息，并透露边江工作室将会深度介入，边江不仅会为角色献声，还将出任配音导演，工作室旗下多位知名艺人有望加盟，为角色献声。

《男神执事团》网大计划公布，携手边江工作室续写浪漫传说 业内 第3张 

边江及工作室旗下艺人

其实早在《Butlers~千年百年物语~上线之前，便有消息透露会有中日两版配音，当时流出的消息中，国语配音便是由边江领衔，如今剧场版确定将由边江工作室包揽配音工作，也着实值得让二次元粉丝兴奋，除了边江坐镇，目前流出的配音人选里还包括边江工作室旗下艺人张思王之和弋凡，两人作为近年来工作室力推的配音演员，人气不俗。

《男神执事团》网大计划公布，携手边江工作室续写浪漫传说 业内 第4张 

除此以外，更多的生有人选还有待粉丝在微博投票后公布，边江工作室旗下还将有哪些艺人加盟？除了工作室，令无数粉丝心心念念的“边江X张杰”CP是否能在剧场版合体？一切都是未知，感兴趣的粉丝，不妨去官方微博下参与活动提名。

希望即将于8月份面世的《Butlers~千年百年物语~能为我们带来更多惊喜，一起拭目以待吧。

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