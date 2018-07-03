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《诛仙·御剑行》漫画填词活动画风清奇，脑洞大!

业内 狼小狼 2018年07月03日 11:19
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在这个充满创意的年代，看图填词可以算是深度挖掘神奇脑洞的有趣互动方式之一了。而动漫圈更不必说，将自己熟悉的角色对白，赋予全新无厘头爆笑的内容，一直深受二次元脑洞玩家们的喜爱。

《诛仙·御剑行》漫画填词活动画风清奇，脑洞大! 业内 第1张

《诛仙·御剑行》漫画上线以来，因为玄幻热血的情节以及幽默逗趣的角色对白，圈粉之路越走越顺。破次元活动余热未退，趁热打铁的《诛仙·御剑行》又联合半次元一起发起了漫画填词活动，召集漫画迷一起开脑洞。

参与者不止脑洞大开思路广，还紧追各种热点梗。戳人笑点的对话层出不穷，与男主林琰本身自带的“白痴美”蜜汁匹配。

《诛仙·御剑行》漫画填词活动画风清奇，脑洞大! 业内 第2张

6月22日活动开启一周以来，参赛漫画作品从正经到奇葩画风越走越歪，创造101的杨超越、世界杯的坑爹场、以及各种自嘲的加班狗题材都受到了半次元用户们的追捧，引发了好几轮二创内容，有趣有梗超会玩。

《诛仙·御剑行》漫画填词活动画风清奇，脑洞大! 业内 第3张

为了回馈参与者，半次元官方平台还准备了iPad、数位板、周边大礼包等丰厚奖品，设立了最佳对白奖、脑洞清奇奖、可圈可点奖、互动奖四个奖项，还没参加的小伙伴不要错过~

　《诛仙·御剑行》漫画各大平台连载

玄幻题材的漫画向来备受关注，热血幽默共存的《诛仙·御剑行》漫画现已更新到了正篇第3话，阅读量持续飙升，剧情也渐入高潮。

一路寻宝打怪兽怎能只靠男主林琰一人，多次落入马贼手中的林琰好命遇到了美型男二端木弘出手相救，人帅武功高强，又一个完美男二诞生。

《诛仙·御剑行》漫画填词活动画风清奇，脑洞大! 业内 第4张

江湖之路既有专职打异兽的端木弘，还有萌妹朵一相伴，林琰三人行究竟会解开什么秘密，收获怎样的成长，未来剧情看点多多。

《诛仙·御剑行》每周二、周五全网更新，这个夏天一起追漫喽!

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