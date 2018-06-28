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AlphaGo、Siri、喵图，人工智能花式入侵生活

业内 狼小狼 2018年06月28日 20:58

近几年，人工智能发展得飞速，与AI相关的新闻频频登上热搜榜单。阿尔法狗（AlphaGo）和李世石的世纪之战、百度创始人李彦宏在北京五环上乘坐自动驾驶的汽车……人工智能总是能带给大众一次又一次的惊喜和震撼。当然，你可能觉得这些大事件距离我们的生活还是有些遥远，但是，AI早已在不知不觉中渗入每个人的日常中，那些最酷最有趣最实用的人工智能，就藏在手机的APP里。

最实用AI

彩云小译是一款随时随地、边说边译的智能翻译APP，插上耳机，即可开启同声传译模式，无需停止说话等待翻译，小译会持续不断地将你的话翻译给对方。除了能够识别中文、英文等多国语言，还能识别口音，目前汉语有普通话、粤语、河南话、四川话四种，妈妈再也不用担心我的普通话了。

最有趣AI

除了实用派，还有的AI走幽默路线，成为APP中炙手可热的网红，Faceapp就是这样的一款趣味AI。无论是面无表情的扑克脸，还是正统严肃的面部表情，这款AI可以任何人都变笑、变老、甚至变性。Faceapp基于深度学习的人脸识别方案，能够准确识别图片中的人脸信息，如五官、性别等，进行关键点定位，再根据用户需要改变其原有特征，生成魔性的新图片。


最佛系AI

前不久，微信上的Tomorrow程序凭借算命AI摘得最佛系AI的桂冠。测试完成后的性格报告结合了星座、五行、八卦的人工智能分析和心理学中MBTI人格测验的结果，通过让用户勾画“准”与“不准”的选项，反馈给人工智能，模型通过反馈，进而向更精准的方向进化，据悉，Tomorrow的算命准确率已高达82%。

最酷AI

2016 年大火、能把计算机 “调教” 成梵高的 APP——Prisma使用“神经网络”的算法，20秒即可将照片秒变印象派、浮世绘、解构主义等多种艺术风格图片，引来了一大批APP纷纷效仿。

二次元AI

而今年，喵图APP同样使用了卷积神经网络，并且突破了次元壁，首创二次元世界的人工智能，上色足够惊艳和酷炫。上传一张黑白线稿，喵图APP能够通过运算来精确定位线稿中的人物和场景，实现一键魔法上色，新上线的1.2版本还能够对已上色的线稿进行精确调整，对已有的配色方案进行自定义操作。喵图APP的研究团队使用生成对抗网络(GAN)训练机器，依托超500,000张动漫图片样本的数据采集与识别，对动漫画面进行深度学习和识别，练习高难度的视觉算法，再通过神经网络的优化，网络大小和计算量降低了数十倍，保证AI自动上色照常工作的同时，提升GPU的运行效率，在喵图APP，3秒就可以制造一个老婆亲亲。

AlphaGo、Siri、喵图，人工智能花式入侵生活 业内

这些最系列的APP有没有让你心动？打败了柯杰，走出了实验室的人工智能技术已经围绕在我们身边，如果你感兴趣这些APP，不妨下载试用，感受AI带来的极致体验。

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