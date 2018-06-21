破解漫画网红成功密码，喵图APP了解一下

智能手机大普及之后，动漫界也迎来了移动端滑屏阅读时代，催生了新的网红品种——“漫画界网红”，比起传统漫画家凭版税吃饭，他们红于网络和各大自媒体平台，坐拥大量粉丝，致胜方法千奇百怪。





原始网红平台——微博





微博的出现，塑造了第一代漫画界网红。2014年，吴琼创作的“KTV众生相”、“课间大杂烩”等系列漫画，以少女心为切入点，画生活吐槽、人生鸡汤和恋爱故事，凭借可爱的画风收获了百万粉丝。2015年初，在数十次尝试后，白茶终于画出了傲娇猫“吾皇”，一炮而红。





第二代网红平台——抖音





打开短视频APP“抖音”，全国各地网友制作的创意短视频精彩纷呈。在各色趣味视频中，不少漫画家通过短视频记录自己的作画过程，而走红网络。如一个昵称为“漫画简笔画”的网友制作的短视频画风清新，借助生活中常见的一元硬币、糖果以及数字等，巧手绘制创意简笔画，单个视频点击量超过5600万次。





次世代AI网红平台——喵图





在ACG界，一直流传着关于大触的传说，他们画图信手拈来，创作灵感不断，作品更是精美绝伦。但是漫画界网红们的出现，让原本以专业技能为唯一标准的漫画行业，多了另一种评价的方式，也让不少人重燃起儿时的“漫画梦想”。许多没有绘画基础的观众也开始手痒了起来，可是又苦于没有学习过绘画创作很是烦恼，而最近新上线的喵图APP则帮大家解决了这样的难题。喵图APP主打魔法上色功能，创作从未如此简单，在喵图成为漫画网红不是梦。





首先打开喵图APP，注册登录后即可开始创作。点击画面中间的画笔按钮进入线稿广场，选择一张喜欢的线稿或上传自己的线稿作品之后即可进行上色创作，创造出专属自己的动漫人物形象。选定基础配色风格后，可爱的萝莉已经完成了基本的上色，我们已经迈出了成为漫画界网红的第一步！接下来，进入调整界面，从页面最下方的颜色轮盘中挑出想切换的颜色，并将颜色点点在线稿中相应的位置，喵图APP就能够自动识别每条线和每个点的“含义”，渲染出你期待的颜色！

此时的你已经离漫画界网红很近很近了，但还有一些隐藏功能你需要知道：初次使用喵图APP时，调整界面默认的六种颜色中，左侧开始的第二种为动漫人物常见的肤色；双击调整界面的颜色，可以调出更多明暗度不同的色彩，左右滑动可以调色彩，上下滑动可以调明暗；双指伸缩可以改变图片大小，定位颜色点也会更加精确；左下角的橡皮擦可以擦除图片上的颜色点，不怕新手玩家的小失误。

喵图APP不仅是一个通过人工智能实现魔法上色的工具，无论你是否有绘画基础，它都会唤起你的次元梦。它更是一个动漫微社区，所以想要称为漫画界网红，一定不能忘记为自己的作品添加标签和描述，获得推荐至首页的机会，让更多的人看到你创作。网红不可怕，就怕网红会画画，快来喵图APP，记录你的魔法上色过程吧！