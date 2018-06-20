《魔道祖师》动画开播前，酷狗音乐决定先约起一波活动

暑假除了睡到自然醒以外，最重要的当然是追番啦！不少朋友期待了大半年的《魔道祖师》动画，距离播出的时间已经越来越近，官方动作频频，各种揭秘和福利在官博上面轮番亮相。上周酷狗音乐官博和《魔道祖师》动画约定在7月15的酷狗蘑菇X萤火虫动漫音乐嘉年华上面搞事情，再度引发粉丝无限期待！

在酷狗音乐和《魔道祖师》动画官博的评论中，不少粉丝疯狂暗示已经准备好7月15日去酷狗蘑菇×萤火虫动漫音乐嘉年华，跟姑苏蓝氏云梦江氏等仙门的角色来个偶遇。当然，具体能够偶遇到谁就要看各位粉丝的缘分了，具体名单官方暂时还在保密状态。





关于这届漫展，目前得知的消息除了众多实力参展厂商蓄势以待外，场地方面也是颇有气势，广州保利世贸博览馆4、5、6三馆齐开，动漫商业街秋叶原祭、人气模型手办齐聚的模魂祭、和风游园祭典街萤火祭、宅腐福利近百社团的TW同人区等特色区域一个不少，嘉宾阵容则延续了酷狗蘑菇X萤火虫动漫音乐嘉年华一直以来的豪华。想想到时候有可能听到《魔道祖师》动画几位CV的现场发声，内心不免一阵澎湃。

从官方透露的信息来看，本次漫展的酷狗蘑菇专场玩唱会仅仅是酷狗音乐与《魔道祖师》动画合作的第一步，接下来还会有很多深度合作，很可能会给酷狗音乐的用户以及《魔道祖师》动画的粉丝带来不少独家福利和惊喜。





说到酷狗音乐与《魔道祖师》动画的深度合作，从《剑网3·剑歌江湖》数字专辑与游戏体验服联动，到初音未来的正版授权中文专辑《初梦Deluxe》酷狗网友专享单曲，甚至变形金刚联名款M1蓝牙耳机等等，可以看出酷狗音乐相关的深度合作有很强的定制属性，以音乐为核心最大限度满足粉丝期待。

《魔道祖师》动画本身便与音乐息息相关，从动画中两位主角拥有的乐器就能看出，蓝忘机善长弹奏古琴，拥有一把古琴名为“忘机”，而魏无羡的乐器则为一管长笛，名为“陈情”。酷狗音乐×《魔道祖师》动画，当然不可或缺的会有音乐上的合作。由于是动画版的深度合作，角色形象确立后，向来擅长推出各种联名高定软件皮肤的酷狗APP相信不会让粉丝失望，甚至在自有硬件基础上推出联名款耳机也未必不可能，而作为酷狗黑科技主打的蝰蛇音效能否根据CV配音定制出专属角色音效，则是死忠粉们期待的终极大招了。

酷狗蘑菇专场玩唱会上的隐藏惊喜到底是什么？酷狗音乐×魔道祖师动画又会有哪些神秘礼物？我们一起来拭目以待吧。