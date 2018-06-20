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《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁

业内 狼小狼 2018年06月20日 11:45

       《诛仙御剑行》漫画联手必胜客餐厅，在这个6月跨界出击暑期经济，打造线下玄幻主题餐厅，收获大批追求个性化的年轻群体的追捧与喜爱。

《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁 业内 第1张

　　主题餐厅体验升级


　　6月16日，必胜客用《诛仙御剑行》漫画元素全方位装点餐厅门店入口、楼梯、窗户等位置，让客人享受360度的逼真漫画场景体验。入店者远远就能看到朵一捧着披萨露出甜甜笑容迎接肥宅小吃货。整个餐厅主题氛围浓厚，让用餐变得有趣又时尚，现场吸晴不断。

《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁 业内 第2张

　　炎炎夏日，动漫主题餐厅一直是二次元群体面基、聊天、享受美食的不二选择。这次《诛仙御剑行》与必胜客展开异业合作，完美狙击年轻群体取向，现场点餐更有丰厚礼品赠送，200份漫画周边与《诛仙3》游戏卡不到2小时就被抢空，人气火爆。

《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁 业内 第3张

　　破次元送餐惊喜多


　　说到动漫主题餐厅，女仆服务员大多数人一定不陌生，而漫画本命直接送餐这种操作就不多见了。《诛仙御剑行》本次活动就在必胜客餐厅送上了破次元惊喜。3位漫画主角的coser变身服务生整点送餐并发送周边礼品，引发现场幸运儿尖叫。

《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁 业内 第4张

　　高颜值coser们还吸引来了众多路人参与合影，朵一、林琰、端木弘3位漫画核心角色，不止在现场刷出了足量存在感，也为漫画圈了一大波粉。想想二次元本命突然出现在你身边，谁能不心动呢?

《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁 业内 第5张

　　《诛仙御剑行》各大平台已全面上线


　　《诛仙御剑行》作为《诛仙3》游戏的同人漫画，已在各大漫画平台全面上线，在动漫圈反响热烈，人气高居不下。


　　作为一部结合玄幻、爆笑、热血等多种元素的冒险漫画，《诛仙御剑行》以武侠和仙侠为背景，讲述了主人公林琰、朵一、端木弘三人结伴探险，解开江湖阴谋的成长故事。

《诛仙御剑行》×必胜客联手打造主题餐厅击破次元壁 业内 第6张

　　轻松幽默的跌宕剧情、画师出众的画技、讨喜的角色性格塑造，都预示着这部漫画未来的人气不可小觑，是大热IP的有力竞争者。


　　暑期追番不能停!《诛仙御剑行》每周二、周五双更准时上线，大家一起快乐追新番吧~

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