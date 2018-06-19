本周六北京奥森公园，承兴国际·卡通亲子跑即将开跑

北京的酷暑已经悄然来临，各种水上项目是不是已经被宝爸宝妈们带着孩子刷遍了呢！在北京的盛夏还有哪些亲子互动的好选择？父母们发愁的这个难题，现在由承兴国际·卡通亲子跑来解决吧！已经在全国举办了30场活动的卡通亲子跑，为了响应父母和孩子们的呼声，终于又要来到我们的首都北京啦！本周六6月23日，承兴国际·卡通亲子跑 北京站即将开跑，一起来享受“史上最亲密的三公里”！

承兴国际·卡通亲子跑是以知名动漫形象为主题，融合了全民健身、健康运动以及亲子陪伴、家庭和谐等元素，意在让参与活动的家长与孩子，能够在跑步的过程中，收获运动带来的健康、快乐及亲情的升华。曾经合作过的知名IP包含超级小飞侠、小羊肖恩、熊出没等国内外顶级动画IP。每场活动均能吸引数千名小朋友和父母参加，是亲子互动娱乐概念与健康运动宗旨完美结合的体现！

2018年俄罗斯世界杯已经开幕，为了让小朋友也能跟父母一样感受到足球的热情与魅力，所以本次卡通亲子跑北京站，将国民卡通《熊出没》与今夏最热的运动项目——足球进行结合，致力打造让小朋友和父母都能够沉浸其中的健康亲子时尚party。我们与赞助商们一起在赛前设置了丰富的足球主题互动游戏，如“点球遇上指压板””天生我更快”“绕桩射门”“迷你高尔夫”“桌面足球”等，爸爸妈妈们可以协助小朋友一起赢取游戏，在轻松愉快的游戏氛围中增进亲子感情，共同感受运动的乐趣！

可是想到要在炎炎夏日参加户外活动，很多父母会为此发憷。不用担心，本次卡通亲子跑活动场地选取的是北京奥林匹克森林公园，这是一个在炎炎夏日还能拥有成荫清凉的跑步圣地，能让每个家庭在感受“史上最亲密的三公里”的同时，也能享受国家5A级景区的清凉绿色。

另外还要特别感谢迪卡侬、太平财险、TOPPERS、哒哒英语、科大讯飞、娃哈哈、VIPKID、Nature's Farm、奇遇国等多个品牌一起，为将要参加活动的家庭准备了欢乐时光和丰富奖品。每个参赛者都可以领取一只由法国知名服装品牌迪卡侬倾情提供的赛事背包和运动T恤。此外，“守护美好，从一份保障开始”，本次活动还有太平财险的全程护航哦！

北京站的报名已接近尾声，如果你的家庭错过了也不用太失望，卡通亲子跑下一站将于7月15日在广州海心沙举办，其他更多场次也在筹备中，总有一天会与你见面！了解最新动态，请关注“卡通亲子跑”公众号。