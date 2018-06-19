雄兵连原声专辑销量破15万首，动漫付费收益超3千万

超神影业倾力打造的《雄兵连》，作为中国首部军事科幻3D原创动漫，描述了在神河宇宙中各星系文明与神秘的虚空世界之间的发生的科幻战争。以其恢宏的世界观；燃爆的战斗场景；热血的军旅题材，以及无限发展可能的剧情，自2017年6月正式上映后，迅速被广大观众熟知喜爱。截至目前，《雄兵连》在腾讯视频的总播放量已超过14亿，付费总收入已超过数千万。



与此同时，《雄兵连》微博话题阅读量突破3.6亿，与其相关的话题内容在贴吧、知乎和豆瓣等社交平台持续发酵。《雄兵连》在引领国漫播放神话的同时，已然开启国漫发行的新模式——即优质的、有品牌影响力的动画作品，仅靠平台会员付费支撑动画制作成本之余，仍然可以达到盈利。



决心打造《雄兵连》并以付费方式播出，并不是超神影业一时轻率的决定。根据之前的作品——《超神学院》前4季的数据分析，全部观看用户中，以16岁至30岁的受众占69%，而其中专科以上学历的受众又占百分之50%，重度用户在30%，“死忠粉”在20%以上,70%的用户是“每集都追”。因此根据用户年龄层和观影情况的分布，超神影业凭借受众人群“年轻化、有付费能力、有活力”等特点，隆重推出热血军事国漫大作——《雄兵连》。

截止2018年4月19日，《雄兵连》33集动画内容已全部播放完成，广大网友心怀不舍。在这种市场呼声下，超神影业隆重推出原声音乐专辑——《神河传奇》。该专辑已于6月1日在QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐三平台正式发行，上线仅五分钟全平台专辑歌曲销售量总和突破1万首,截止发稿日其销售量已超15万首，可以说是国产动漫音乐的一大突破，再次用数据印证了雄兵连受众群对《雄兵连》动画的支持与粉丝高度的粘性。 https://y.qq.com/n/yqq/album/004NYM2r41PgDD.htmlhttp://www.kuwo.cn/album/5526157?catalog=yueku2016

该专辑收录2首《雄兵连》主题曲目《神河传奇》和《 诸天降临》，54首剧中经典配乐和1首歌曲《使命》，共计57首。专辑总体感情基调雄浑壮阔、大气磅礴，其中“诸天降临S2” 是为《雄兵连之诸天降临》制作的主题曲，也在这次专辑中率先发布。而关于《雄兵连》的后续剧情，据导演萨拉雷微博透露：《雄2》的剧情大纲和内容都很酷，有天使追战诺宁，华烨战鹤熙，赵信战大伯伦等燃爆的作战场面。相信能通过超科战争的战斗理论和日渐完整的世界观，继续为观众粉丝展现一个史诗级动漫巨作，为《雄兵连之诸天降临》的未来带来更高的播放点击与网络平台收益。

除了在音乐版块的优异成就，由《雄兵连》制作公司超神影业授权星辉趣游制作的《超神学院》同名ARPG手游，凭借其广受好评的剧情体验、爽快炫酷的战斗场面以及崭新的玩法，上线后，更是获得手游首周流水突破1000万， IOS与安卓平台次留率均高于35%的傲人成绩。

目前，《雄兵连》已经开始确定关于影视与游戏的改编项目，表示将深度参与前期的共同投资研发，并计划启用国际水准的制作班底，以好莱坞式超级英雄电影的概念来打造动画IP。据了解，现以有多家知名影视公司前来洽谈影视改编合作。未来，超神影业将持续多方面产业链融合，持续发酵IP效应。