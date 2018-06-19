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《魔道祖师》动画发布暨点映会开启“新古风”国漫新篇章

业内 狼小狼 2018年06月19日 10:15

        6月15日，新古风国漫《魔道祖师》在北京举行了动画发布暨点映会，企鹅影视动漫工作室总监佘媛媛、北京视美精典影业有限公司CEO朱珂携众主创与媒体、粉丝一起提前观看首集点映。由林志炫献唱的《魔道祖师》动画主题曲《醉梦前尘》在点映会上首次亮相。据悉，《魔道祖师》将于7月9日12点在腾讯视频独家播出，每周六更新一集，会员提前看下集。


《魔道祖师》动画发布暨点映会开启“新古风”国漫新篇章 业内 第1张

　　不忘初心 《魔道祖师》动画定义“新古风”


　　《魔道祖师》动画由同名原创小说改编，以一代魔道祖师魏无羡的两段截然不同的成长经历为主，讲述了兄弟、门派、对手、师徒等之间的恩怨情仇，为观众呈现了恢弘壮阔的江湖故事。在点映会现场，到场嘉宾和粉丝首先观看了动画第一集，紧凑的剧情、唯美的古风画面让大家纷纷表示“没看过瘾”，更有粉丝称，“满足了我对古风动画的所有想象”。


　　粉丝的肯定让主创团队十分感动。谈及动画创作过程，企鹅影视动漫工作室总监佘媛媛分享了三个让她印象深刻的关键词：“初心”、“合力”和“陪伴”。佘媛媛表示，《魔道祖师》快意恩仇的江湖故事，具有名士风骨的主人公，充溢古风之美的同时又富有当下审美的新鲜与时尚感，与企鹅影视打造“新古风”动画精品的“初心”十分契合。为此，企鹅影视坚持寻求最好的合作伙伴，与最优资源和团队共“合力”，以匠心待“初心”，将动画构想落地为现实。在这个过程中，粉丝的陪伴与支持，给予企鹅影视最为强大的力量，从而全力呈现更好的作品。


《魔道祖师》动画发布暨点映会开启“新古风”国漫新篇章 业内 第2张

企鹅影视动漫工作室总监佘媛媛


　　出品方兼制作方北京视美精典影业有限公司CEO朱珂也表示，粉丝的支持是团队制作动画的重要动力。企鹅影视制片人、《魔道祖师》动画制片人颜蒙雅，《魔道祖师》动画原案设定、总作画监督申琳，《魔道祖师》动画编剧梁莎则通过回答粉丝问题的方式，分享在制作、原画、编剧等方面打磨这部动画的经历。据介绍，为最大程度地还原小说，团队去苏州、杭州等地采风，且在作画上尽量突出古风人物仙气飘飘的感觉。此外，动画将会结合受众的观影习惯，对故事时间线进行重新编排。


林志炫献唱《醉梦前尘》 首发惊艳全场


　　主创的全力付出，只为呈现最好的作品效果。除了一饱首集“眼福”，由林志炫献唱的《魔道祖师》动画主题曲《醉梦前尘》也在点映会现场惊艳亮相。歌曲以两位主人公的武器笛子与古琴配合演奏为引，林志炫以明亮婉转、高亢温润的嗓音将《魔道祖师》唯美、古朴气质演绎得淋漓尽致。《醉梦前尘》采用中国风的创作思路。歌曲旋律以宫、角、羽为旋律主音，曲调悠扬，歌词则以主角魏无羡的性格特征为出发点，结合其两次人生经历创作而成，全曲听来恰似《魔道祖师》宏大剧情的缩影。在采访环节，林志炫表示，《醉梦前尘》融入了许多独创元素，与新古风动画高度契合，以此将作品中特有的纵情江湖、快意恩仇呈现给观众。

《魔道祖师》动画发布暨点映会开启“新古风”国漫新篇章 业内 第3张

　　林志炫献唱《魔道祖师》动画主题曲


　　《魔道祖师》动画打造了唯美古风的视听盛宴，首集中角色的配音表现同样让到场粉丝过足“耳瘾”。《魔道祖师》动画配音导演、主角魏无羡配音演员阿杰也在现场讲述配音经历，并表示印象最深的是给遗孤金凌故事线配音，内心产生了深刻的情感触动。一系列问答让在场粉丝对后面的剧情更添期待。


　　未播先火引期待 粉丝实力打call


　　从首集播放到主创互动、主题曲首发，现场气氛十分火热。事实上，自宣布立项，《魔道祖师》动画的热度便迅速蔓延线上线下。据了解，虽然动画正片尚未上线，但其预告片专辑的播放量已高达1.7亿。点映会前，动画官方微博“魔道祖师AC官微”发起 #书写魔道# 、#诗情魔道动画#两次活动，均吸引大批粉丝参与，并产出大量优质内容。而每逢预告片、合作广告片上线，都会引起热议并被粉丝送上热搜。《魔道祖师》动画主角魏无羡入驻腾讯视频星粉互动平台doki后，首周即位列周榜第三，粉丝打榜热情居高不下。线下推出的定制款可爱多也遭到粉丝们抢购。


　　粉丝“能写能画能安利”，为动画实力打call，用行动诠释“陪伴”的强大能量。此次《魔道祖师》动画发布暨点映会也承载了大家对作品的无限期许，而现场放映的第一集动画也让粉丝对后续内容充满信心。


《魔道祖师》动画发布暨点映会开启“新古风”国漫新篇章 业内 第4张

　　现场嘉宾与粉丝合影


　　据悉，《魔道祖师》动画计划推出三季，此次第一季“前尘篇”共有15集，每集20分钟正片时长，且前两集各长达30分钟，作为福利彩蛋回馈粉丝，会员首周可观看一小时。7月9日，超人气动画《魔道祖师》将独家登陆腾讯视频，与你相约情义江湖，只羡魔道不羡仙!

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