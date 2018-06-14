喵图APP的正确打开方式，完美上色玩转AI

革新漫画创作行业的首款人工智能上色APP“喵图”已全网上线。喵图APP的发布被认为是一场人工智能时代颠覆性的绘画技术革命，通过AI的算法，让黑白线稿秒变完整画作，操作易上手，娱乐性和专业性兼具。

打开喵图APP，首页直接为推荐页，满屏呈现用户上色完成后的漫画作品。下滑可查看更多推荐，点击屏幕即可查看上色前的黑白线稿，关注、评论、点赞、转发都集中在屏幕右侧部分，即使右手单手操作也非常的舒适惬意。

喵图APP首页界面

喵图APP支持手机号、微信、QQ等多种登录方式，登陆后就可以体验人工智能上色带来的魔法特效啦！首先，点击屏幕下方功能栏中的画笔图标，在线稿广场中拍照上传[我的线稿]，或者选择平台推荐的优秀线稿作品，还有多种分类标签帮你检索哦，用户也可以自己创建标签，热门标签会被推荐至线稿广场。

喵图APP的线稿广场

上传线稿后，先选择配色方案一键上色，页面最下方的配色轮盘提供22种配色风格，萝莉风、御姐style、暗黑系……你想要的喵图都有！一键上色后的线稿已初具规模，但是为了满足每个漫迷的审美需求，配色做到更加精致，喵图APP支持手动调整优化功能。

自主配色第一步，选择颜色。点击彩圈一次选中该颜色，点击两次则会调出全部颜色的色板，左右滑动选颜色，上下滑动选明暗。

第二步，在画面相应的区域标注颜色点，比如想为这位萝莉染个金发、戴上红色的蝴蝶结，你只需将金色的颜色点点在头部，之后再将红色点点在蝴蝶结处！（温馨提示：双指操作可以放大或缩小图片，让标注更精确哦！）

第三步，点击右侧上色按钮生成结果，接下来就是见证奇迹的时刻！

喵图APP智能上色，支持手动调整优化

当你第一次使用喵图APP时，调整界面会默认六种颜色，依次是白色、肤色（偏粉）、红色、紫色、绿色、蓝色。随着用户的使用，喵图APP会捕捉用户的上色习惯，在调整界面记录用户的常用配色。点击重置按钮后，即可回到最初默认的六种颜色。

可以看到，调整后的小姐姐十分迷人，点击右上角的完成即可保存图片至相册，支持分享到各大社交软件。用户还可以将作品发布到喵图微社区中，添加描述和标签，分享线稿和作品，有机会登上首页推荐哦！

发布作品及社区互动

如果你是漫画界的新手玩家，贴心的喵图APP会为你打开二次元绘画的大门；如果你是头号玩家，喵图APP会节省你的上色时间，助你成为配色大神，圈粉无数。这里是二次元绘画爱好者的聚集地，这里是AI进军动漫的首个APP，喵图APP的最新版本已在各大软件平台上线，快来突破次元壁，玩转AI吧！