腾讯课堂大师班揭秘，超级电子歌手初音未来的背后

继连续三期揭秘“王者峡谷幕后英雄的故事”之后，腾讯课堂大师班幕后团队又将深度揭秘一位来自虚拟世界的电子歌手，并在13日晚20:00带领观众了解 《初音未来——虚拟歌姬》。

在未来的课程中，腾讯课堂大师班团队采访到了初音未来的相关幕后人员，给大家讲述初音未来的科技支撑，让大家在探索二次元世界的同时，也能获得新鲜信息和有用的知识，领略虚拟与现实交织的精彩。





幕后团队与世嘉东京JOYPOLIS馆长在日本馆内畅谈

演唱会的盛况

“准备好燃起来了吗?”这是超高人气电子歌手演唱会上向大家喊出的一句话。短短的预告片中，如星星般闪耀的荧光棒让全场亮起，显示出初音未来的人气与号召力。现场粉丝全力为她加油应援，隔着屏幕都能感受到粉丝的热情。不仅如此，各国音乐制作人对她倍加青睐，知名品牌与之合作，参加过著名影星的演唱会。如此巨大的阵仗，让人不禁想深入了解初音未来背后的造星计划。而在大师班的节目中，腾讯课堂将会带领大家全方位了解这位超级电子歌手。





音与LV的合作封面

应援对象是虚拟人物?

应援对象是虚拟人物?透过腾讯课堂大师班，你将会明白这种热情的来源就是初音未来的本质，它是初音未来带给社会的新艺术形态。不仅如此，腾讯课堂大师班还向观众展示了初音未来的创作风格和创作形式。以及她与真人歌手之间的区别。





初音未来的演唱会现场

初音未来虽只是一款音源软件，但是她的创作者、作品量级、风格延展性都是真人歌手很难达到的。关于初音未来这些让人称奇之处，腾讯课堂大师班将从音乐制作人、粉丝、合作者等不同的角度进行揭秘，让更多的人了解这位电子歌手的诞生，并且去认识她。