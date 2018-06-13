你怎么来这么晚！高考的车已经开了！

今天是高考的第一天
对于我来说，这已经是可以刊登历史教材的往事了
记不得曾经背上小书包的模样、
记不得想要挥笔踏上漫画之路的梦想
翻一翻我的脑壳
发现
对于高考这件事
依然历历在目的
全都是那些慌张、心跳、心动、心不动的紧张时刻
那时的小脑袋瓜里惦记的不是难解的数学题
而是一定要换上紫腚赢的紫色内裤、
一定丢掉特步 穿起耐克、
一定在第一科考试用右脚迈入考场、
祈祷一定在播放着英语听力的安静空气里没人咳嗽......
多年以后
高考已成前任
但漫画之路还在脚下
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