你怎么来这么晚！高考的车已经开了！

今天是高考的第一天

对于我来说，这已经是可以刊登历史教材的往事了

记不得曾经背上小书包的模样、

记不得想要挥笔踏上漫画之路的梦想

翻一翻我的脑壳

发现

对于高考这件事

依然历历在目的

全都是那些慌张、心跳、心动、心不动的紧张时刻

那时的小脑袋瓜里惦记的不是难解的数学题

而是一定要换上紫腚赢的紫色内裤、

一定丢掉特步 穿起耐克、

一定在第一科考试用右脚迈入考场、

祈祷一定在播放着英语听力的安静空气里没人咳嗽......

多年以后

高考已成前任

但漫画之路还在脚下

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