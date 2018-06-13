Hi, 请登录

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！

业内 狼小狼 2018年06月13日 22:41
标签：   

今天是高考的第一天

对于我来说，这已经是可以刊登历史教材的往事了

记不得曾经背上小书包的模样、

记不得想要挥笔踏上漫画之路的梦想

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！ 业内 第1张

翻一翻我的脑壳

发现

对于高考这件事

依然历历在目的

全都是那些慌张、心跳、心动、心不动的紧张时刻

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！ 业内 第2张

那时的小脑袋瓜里惦记的不是难解的数学题

而是一定要换上紫腚赢的紫色内裤、

一定丢掉特步 穿起耐克、

一定在第一科考试用右脚迈入考场、

祈祷一定在播放着英语听力的安静空气里没人咳嗽......

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！ 业内 第3张

多年以后

高考已成前任

但漫画之路还在脚下

超新星动漫大赛帮你寻回梦想，带你走进曾经向往的未来

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！ 业内 第4张

三昧动漫联合百度视频，现火热征集漫画创作、声优配音、剧本创作三个方向的人才，助力你成为漫画领域的明星！

届时优秀的漫画编剧、漫画画手、二次元声优

将会分别获得各自组别的现金奖励

冠军2万元！亚军8000元！季军5000元！

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！ 业内 第5张

叫上那些年和你并肩作战的小伙伴们，一起驶往下一个战场

【叮】~您有一条新短消息 请注意查收

你怎么来这么晚！高考的车已经开了！ 业内 第6张

参赛咨询（周一至周五9:10-18:00）

电话：13910205911

QQ：550221520

联系人：史震

参赛邮箱：CHAOXINXINGACC@163.com

点击下方链接下载报名表查看参赛细则

http://hd.iyeeda.com/3MEIApp/special/22.html

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论