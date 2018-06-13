新番《诛仙·御剑行》6月玄幻上线，人气预定!

国漫题材千千万，玄幻内容占一半。呼声越来越高的玄幻动漫，人气只增不减。新番《诛仙·御剑行》作为《诛仙3》游戏的同人漫画，将玄幻进行到底。自6月5日序章上线以来持续收获大量关注，在二次元群体中引发热议。

玄幻架空爆笑不断

故事围绕男主林琰展开，厌倦在阳春院与人妖生活的他，发动了父亲留下的宝物想要逃离，不料从此被卷入江湖纷乱中，踏上了找寻自己身世之谜的征程。

画风爆笑幽默的《诛仙·御剑行》从序章开篇起就散发着一种漫画界谐星大佬的气场。林琰美型男主的脸却永远帅不过三秒，痞里痞气还钟爱惹是生非，这样的人物性格，总能让你入坑于不知不觉中且重度沉迷无法自拔...

仅仅4节序章内容就足以体现出漫画在剧情上不俗的功力，女匪、痞男、伪娘，一切充满看点、有趣的人设在《诛仙·御剑行》中都被鲜活的演绎出来。爆笑与温情不断交叉所带来的反转又时刻勾引着读者强烈的好奇心，未来还将解锁哪些新的人物角色也是该番令人期待的地方。

朵一冲破次元壁校园寻诛仙

新番热血上线，线下校园活动也吸晴指数爆棚。《诛仙·御剑行》将玄幻情节设置成小游戏带进了校园，集结动漫社联合帮助朵一寻诛仙剑，现场甚至搬来青铜剑镇场，吸引大批可爱萌宅参与。

美若天仙的coser小仙女，花样上演破次元惊喜，管你是“老司机”还是“小鲜肉”，跟着朵一就能一秒进入美妙的二次元世界。

除了cosplay、各种小游戏外，元气许愿墙也让人眼前一亮。守护着校园青春秘密的许愿墙，将愿景与热血并存，完美的诠释了《诛仙·御剑行》的世界观。

正篇上线持续燃

序章的精彩内容，让动漫迷对《诛仙·御剑行》正篇内容更添期待。后续人物角色的解锁以及彼此间的羁绊又会带来怎样新的故事走向呢?

玄幻类的燃向动漫确定不了解一下?作为国漫又一崛起力作，每周二、周五各大动漫平台双更中，一定不要错过哟~