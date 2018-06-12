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贴吧二次元节！ ACTOYS吧模玩摄影作品征集

业内 狼小狼 2018年06月12日 15:23
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在小时候，小编我曾经有一个梦想，就是拥有一大箱玩具。每次在路过玩具商店的时候都对橱窗里的玩具垂涎三尺，都恨不得把商店里的玩具全部买回家，然后再与小伙伴们去一同玩耍。可惜无奈于小时候家里的经济条件有限，再加上大人并不会允许我这么做，所以这让我对玩具产生了深深的怨念....
贴吧二次元节！ ACTOYS吧模玩摄影作品征集 业内 第1张
 
长大以后，终于有机会一圆小时候的梦想，但是却发现再也找不到小时候那种与小伙伴们分享玩具的快乐。
 
贴吧二次元节！ ACTOYS吧模玩摄影作品征集 业内 第2张
 
后来，小编发现了可以在网上晒出自己的收藏，并与网友进行交流，这让我仿佛又找回了童年的那种快乐。可是光是这样，小编我并没有满足于此，我还想让更多的小伙伴们也能分享这一份快乐。那么，有没有一种既可以享受与他人分享自己的收藏的快乐，还有可能拿到奖品的方式呢？
 
贴吧二次元节！ ACTOYS吧模玩摄影作品征集 业内 第3张
 

有的！贴吧二次元节！ ACTOYS吧的模玩摄影作品征集活动就能做到！
晒出你的模玩手办收藏，可以参加二次元节主会场的评选，还有出镜机会，更有机会获得神秘礼品！

 贴吧二次元节！ ACTOYS吧模玩摄影作品征集 业内 第4张

【参与方式】
1.将你的手办模玩收藏以照片或视频的形式发在ACTOYS吧内。
2.标题格式：#贴吧二次元节# 【ACTOYS】＋标题
例如：#贴吧二次元节# 【ACTOYS】+晒一晒我的手办收藏
 
【作品要求】
模玩手办为主题，题材不限（可以是美少女手办、变形金刚、高达拼装模型等，禁止晒出盗版模玩），照片不少于3张，视频长度不少于15秒不多于3分钟，没有商业和广告内容。如果作品中出现盗版模玩、商业广告内容，我们将取消该用户的参与资格。
 
 
【活动奖励】
截止日期之前，吧内按作品贴点赞＋评论数排出第一第二名。
第一名（1名）：EMONTOYS螺旋狗盒蛋 一套
第二名（2名）：EMONTOYS螺旋狗盒蛋 4只（样式随机）。
 
PS：这次的贴吧二次元节ACTOYS分会场模玩摄影作品征集活动到6月10号就截止了哦~另，本次活动征集到的作品将有可能入选优秀作品集，标明作者后在ACTOYS官方微博、微信公众号等社交媒体进行展示，不会用于商业用途呦~

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