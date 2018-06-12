贴吧二次元节！ ACTOYS吧模玩摄影作品征集

在小时候，小编我曾经有一个梦想，就是拥有一大箱玩具。每次在路过玩具商店的时候都对橱窗里的玩具垂涎三尺，都恨不得把商店里的玩具全部买回家，然后再与小伙伴们去一同玩耍。可惜无奈于小时候家里的经济条件有限，再加上大人并不会允许我这么做，所以这让我对玩具产生了深深的怨念....

长大以后，终于有机会一圆小时候的梦想，但是却发现再也找不到小时候那种与小伙伴们分享玩具的快乐。







后来，小编发现了可以在网上晒出自己的收藏，并与网友进行交流，这让我仿佛又找回了童年的那种快乐。可是光是这样，小编我并没有满足于此，我还想让更多的小伙伴们也能分享这一份快乐。那么，有没有一种既可以享受与他人分享自己的收藏的快乐，还有可能拿到奖品的方式呢？











PS：这次的贴吧二次元节ACTOYS分会场模玩摄影作品征集活动到6月10号就截止了哦~另，本次活动征集到的作品将有可能入选优秀作品集，标明作者后在ACTOYS官方微博、微信公众号等社交媒体进行展示，不会用于商业用途呦~