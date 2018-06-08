一曲一浮生，以歌入梦，重回诗酒年华

私以为，此时最应该听上一首银临的歌，没有浮躁繁杂的喧嚣，没有钢筋水泥的束缚，只有置身洒脱纯粹年华的美好。婉转押韵字字都是故事，百回千转，唱不尽千古风情。

银临，一个旖旎温婉的南方女子，有着极高的音乐天赋和对古风的无限热忱。她的嗓音独特，清澈灵动，似春溪中缓缓淌过的流水，如回忆般娓娓道来，那般一尘不染，干净又纯粹。同时又蕴含着丰富情感，穿破喧嚣繁华，直抵我们每一个人的内心深处。



蚍蜉扬帆渡海，少女自由歌唱。《蚍蜉渡海》里的银临似乎与过去有些不一样，我们能看到她对古风音乐的坚守与执着，亦能看到她对不同类型音乐的大胆尝试。科幻色彩的歌词、摇滚风格的作曲、各色现代的科技元素......每一首歌都被她赋予了新的生命新的力量，着实令人惊喜。

《裁梦为魂》作为专辑的主打歌，竟意外地“安静”，温柔地在心间弥漫开来。所谓情不知所起一往而深，我们曾相遇，此生便不觉遗憾。

《灼》开头的莫尔斯电码十分惊艳，如西方史诗般风格的歌词加上颤抖的人声，构造了一个神秘玄幻的宇宙，很有新意。



有聚无散，我们不离。《不离》整首歌的效果超级带感，很酷也很过瘾，十分亮眼，欢快的旋律下似乎又有几分伤感，一把击中了我。

“为我寻诗篇”，是我能想到最浪漫的事。《春笺》中银临温柔清澈的声音配合商连清新灵动的词，满满少女心事，让人想醉在其中，不愿醒来。

《青山揽梦》一分钟的前奏听得人心旷神怡，顿觉开阔大气。青山磅礴、悬崖斑驳、看三千亿流星划过，只是到最后，你我不过大梦一场。

蚍蜉之于这浩瀚的天地，怀揣梦想坚定向前是它们存在的意义，正如银临将她大胆的想法赋予《蚍蜉渡海》这张专辑一般，让古风有了更美的灵魂，这便是她的动人之处。

和很多人一样，喜欢上银临是因为她作曲演唱的《锦鲤抄》和《牵丝戏》这两首歌，抓耳的旋律，优美的唱腔，充满少女感的嗓音，低吟浅唱着心中的缠绵情愫，它们确实太值得被我们无数次提起了。

《锦鲤抄》网易云音乐评论3W+，5SING人气1亿+，超过500个翻唱版本，多次被改编成舞蹈、COS剧等，更有历史抄、数学抄等各种填词版本，说它是全民抄都不为过；《牵丝戏》网易云音乐评论4.3W+，5SING人气1亿+，被2016超女冠军圈9、李玉刚、陈一发儿等众多知名歌手翻唱。

如今的银临，音乐之路愈加成熟，也更为人所知、为人称誉。2013年发布的专辑《腐草为萤》，11首歌曲均由其作曲，创作了多首脍炙人口的古风歌曲，如《棠梨煎雪》、《腐草为萤》、《泸沽寻梦》等，2015年古风女歌手专辑销量领先；时隔四年，《蚍蜉渡海》问世，网易云音乐数专销售达23000＋，2017年古风女歌手专辑中销量再创佳绩，这次银临除了参与作曲、全程策划，还当起了制作人，每一个身份都是这份傲人成绩的最好证明。

此外，《裁梦为魂》荣获了2017年网易云音乐硬地围炉夜原创盛典十大金曲奖；银临也被评为2017百度音乐人国风音乐年度大赏人气女歌手；曾先后登上鸟巢、人民大会堂，演唱自己的原创歌曲......

无论走得多远，银临依旧是那个叹古往今来，唱万般芳华的简单女生，她正用自己的才情演绎一个又一个动人故事。

过去很好，今天可期。现在的银临显然已经准备好，更是蓄谋已久，要给粉丝带来一场盛大的惊喜，没错，我们亲爱的银临要巡演了！

说它是惊喜，不仅仅因为这是一场我们期盼已久的演出，而是这次巡演一切以粉丝要求为主，它的存在就是为了满足所有粉丝，这杨的惊喜足以写进追星的光荣日记本，并拿出去吹上一辈子的了。

那就让我们一起拂去世俗，在银临的歌声里，重回诗酒年华。

