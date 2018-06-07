喵图APP1.2新版本上线，唤醒你的次元

喵图APP重磅推出的1.2版本本周上线啦！喵图APP是由喵图科技开发的一款移动端线稿智能上色软件，是国内第一款将AI技术与二次元结合的APP，更是首个使用人工智能辅助绘画的应用。

喵图APP通过AI绘画黑科技，实现动漫线稿魔法上色，为动漫爱好者打造高品质的原创线稿上色作品社区，不仅满足漫粉们的个人审美需求，还可以节省绘画时间高效率作图。不论你是专业的绘画师，还是单纯的动漫爱好者，喵图AI智能绘画帮你打开二次元的大门。用户可以自行上传画好的线稿或者直接在APP内素材库挑选线稿，有22种配色方案可以选择，挑选喜欢的配色后仅需“一键操作”即可得到一张效果惊艳的漫画彩图，让二次元的老婆们挣脱黑白的枷锁投入色彩的怀抱。对于全创作的用户来说，对比手工绘制一张画稿，节省了80%的绘画时间。

除一键着色的功能之外，新版本添加了全新的“自定义上色”功能：在已有配色方案的基础上，用户可以根据自己的需求点击定位点，选择颜色、其饱和度等细节，产品根据用户定位的点识别附近的区域，按照要求自动上色。用户可以在上色界面设定常用色，逐渐形成自己的上色风格。进化后的喵图APP1.2版本，细节着色更加精确，作品配色更具个性化，是一款简单易上手也兼具专业线稿上色功能的绘画应用。

喵图APP除了让用户体验上色外，还致力于打造高品质原创线稿社区，为动漫爱好者提供可以晒作品、交流心得的共享平台。打开喵图APP，首页就是全屏的展示界面，推送已完成上色的热门线稿，上下滑动可以切换图片，个人、关注、评论、点赞、转发都集中在屏幕右侧部分，便于右手单手操作。用户可以收藏喜欢的作品、关注喜欢的绘画师、上传自己的作品、获得热门推荐。1.2版本的APP增设“线稿广场”，喵图智能AI会根据后台数据实时推荐最热、最新的分类线稿，在这里，用户可以秒速get到喜欢的画稿，优秀的原创线稿作品也会被分享。

喵图科技依靠革新的计算机视觉技术和优质的垂直领域数据，引领二次元世界走向人工智能时代。喵图APP1.2版本现已在各大应用市场上架，IOS用户与安卓用户均可使用，想抢先体验的漫粉们快去下载吧，来喵图感受AI带来的线稿上色快感，在喵图社区中交流原创上色作品。让喵图满足你的大触梦，点燃你的次元魂吧！