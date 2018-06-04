网易漫画第二届宅舞大赛圆满落幕，创办两年成二次元最火爆宅舞盛典

6月2日，网易漫画&华为应用市场第二届宅舞大赛总决赛在杭州顺利落下帷幕。经过两轮精彩分组PK，最终兼具实力和人气的三位选手“雪沫”、“睢南”和“kumori”分获冠、亚、季军。整场决赛在网易漫画App、斗鱼直播、熊猫直播、虎牙直播以及网易新闻等平台全程直播，总共吸引近百万人关注。

相比于去年的第一届，今年网易漫画第二届宅舞大赛全面升级规模。4月16日正式启动线下招募，再到线上赛区投票，整整历时47天，总共征集到300余件参赛作品。其中，线下赛区包括宁波、山西、广州、杭州、北京、成都和武汉等七大城市，比赛当天人流量全部过万。线上赛区则联手网易云音乐和抖音两大平台。整个比赛周期的总曝光量过亿。

此次总决赛现场，网易漫画还邀请到三位宅舞圈大佬担任导师兼评委，她们分别是“咬人猫”、“矮乐多Aliga”和“PIPI-萍萍”。

从选手、参赛规模再到评委阵容，网易漫画第二届宅舞大赛都汇聚了圈内的顶级资源，合力打造了这场宅舞文化盛宴。

15位选手神仙打架，咬人猫表演引爆全场

决赛当晚一共有十七位选手参赛，七位是来自线下分区冠军，以及十位线上投票的高人气选手。在决赛前一周的预热投票里，人气最高的两位选手直接晋级第二轮，其余15人则分成三组，由三位导师分别带队展开组内PK，得分最高的3人进入第二轮终极PK。

在决赛舞台上，选手们将宅舞文化的多样性展现得淋漓尽致。杭州赛区冠军“龙傲娇”带来了二次元爱好者熟悉的萌系舞蹈《calc》，而两大著名的古风舞蹈《锦鲤抄》和《寄明月》也如期出现在舞台上，视觉效果美轮美奂。

线上赛区选手“阿泡”则带来了糅合Hip-Hop元素的《Dancing Hero》，也令人眼前一亮。这些风格各异，甚至部分高难度的编舞打破了人们对宅舞只是靠“卖萌”的固有印象。

整个比赛另一个燃点来自三位导师的表演，尤其是压轴出场的宅舞圈扛把子“咬人猫”老师，她带来的代表作《蝴蝶涂鸦》伴随着现场整齐划一的打Call声将气氛推至最高潮。

矮乐多Aliga

PIPI-萍萍

咬人猫献上压轴表演

首次创新双通道赛制，多渠道联合获大量曝光

相比去年的首届比赛，第二届宅舞大赛的一大创新点就是开创了线上+线下的双通道模式——既能下沉到各个城市接地气，又能在抖音和网易云音乐等线上平台刷屏获得关注。

举办线下比赛时，网易漫画积极与当地的漫展相结合，以此触达到更精准的二次元用户。比如像是山西蒲公英漫展、广州YACA漫展上、杭州CICAF漫展、北京IDO漫展赛区、成都A-3漫展赛区以及武汉艾尼漫展等。

线上评选则是在网易漫画、网易云音乐和抖音同时进行，选手既可同时投稿拉票，也可单独挑选某一个平台投稿，最终在网易漫画的总决赛之外，网易云音乐和抖音分别选出了“紫嘉儿”和“睢南”这两位人气王。

“采用线下比赛加线上投票的方式可以让宅舞大赛获得更多人的关注，更好地传播宅舞文化，给选手更多展现自己的机会，从而扩大赛事影响力。这也是我们与网易云音乐和抖音合作举办线上赛区的原因。”网易漫画市场总监罗茜丹表示。

此外，华为应用市场作为此次大赛的官方合作伙伴，也为大赛提供了非常多的网络曝光度。

宅舞为代表，网易漫画引领泛二次元圈层文化

连续举办了两届宅舞大赛之后，网易漫画也和宅舞文化紧密联系在了一起。作为国内前三的漫画平台，网易漫画上线至今版权作品已突破2万，移动端注册用户数近4000万。网易漫画之所以要关注宅舞领域，是因为聚合了如此大量的二次元用户后，平台正在积极探索各种社会化营销方式，并通过自主的品牌活动将二次元IP赋能到更多领域。

对于网易漫画积极推动国内宅舞文化发展的背后意义，罗茜丹说：“泛二次元概念中存在许多圈层，比如COS圈、鬼畜圈、语C圈，以及这次的宅舞圈，他们都是二次元文化在三次元世界里的表现形态。”她进一步表示，“网易漫画通过宅舞大赛，以及更多的品牌营销活动连接线上和线下，正是我们作为二次元平台的担当，以及综合实力的体现。”