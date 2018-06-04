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网易漫画第二届宅舞大赛圆满落幕，创办两年成二次元最火爆宅舞盛典

业内 狼小狼 2018年06月04日 15:59
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网易漫画第二届宅舞大赛圆满落幕，创办两年成二次元最火爆宅舞盛典 业内 第1张

6月2日，网易漫画&华为应用市场第二届宅舞大赛总决赛在杭州顺利落下帷幕。经过两轮精彩分组PK，最终兼具实力和人气的三位选手雪沫”、“睢南”和“kumori”分获冠、季。整场决赛在网易漫画App斗鱼直播、熊猫直播、虎牙直播以及网易新闻等平台全程直播，总共吸引近百万人关注。

相比于去年的第一届，今年网易漫画第二届宅舞大赛全面升级规模4月16日正式启动线下招募，再到线上赛区投票，整整历时47天，总共征集到300余件参赛作品。其中，线下赛区包括宁波、山西、广州、杭州、北京、成都和武汉等七大城市，比赛当天人流量全部过万。线上赛区则联手网易云音乐和抖音两大平台整个比赛周期总曝光量亿。

此次总决赛现场，网易漫画还邀请到三位宅舞圈大佬担任导师兼评委，她们分别是咬人猫矮乐多Aliga”“PIPI-萍萍

网易漫画第二届宅舞大赛圆满落幕，创办两年成二次元最火爆宅舞盛典 业内 第2张

从选手、参赛规模再到评委阵容，网易漫画第二届宅舞大赛都汇聚了圈内的顶级资源，合力打造了这场宅舞文化盛宴。

 

15位选手神仙打架，咬人猫表演引爆全场

决赛当晚一共有十七位选手参赛，七位来自线下分区冠军以及十位线上投票的高人气选手。决赛前一周的预热投票里，人气最高的两位选手直接晋级第二轮，其余15人则分成三组，由三位导师分别带队展开组内PK，得分最高的3人进入第二轮终极PK。

在决赛舞台上选手将宅舞文化的多样性展现得淋漓尽致。杭州赛区冠军龙傲娇带来了二次元爱好者熟悉的萌系舞蹈calc》，而两大著名的古风舞蹈《锦鲤抄》和《寄明月》也如期出现在舞台上，视觉效果美轮美奂。

网易漫画第二届宅舞大赛圆满落幕，创办两年成二次元最火爆宅舞盛典 业内 第3张

线上赛区选手阿泡”则带来糅合Hip-Hop元素的《Dancing Hero》，也令人眼前一亮这些风格各异，甚至部分高难度的编舞打破了人们对宅舞只是靠“卖萌”的固有印象。

整个比赛另一个燃点来自三位导师的表演，尤其是压轴出场的宅舞圈扛把子“咬人猫”老师，她带来的代表作《蝴蝶涂鸦》伴随着现场整齐划一的打Call声将气氛推至最高潮。

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矮乐多Aliga

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PIPI-萍萍

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咬人猫献上压轴表演

首次创新双通道赛制，多渠道联合获大量曝光

相比去年的首届比赛，第二届宅舞大赛的一大创新就是开创了线上+线下的双通道模式——既能下沉到各个城市接地气，又能在抖音和网易云音乐等线上平台刷屏获得关注。

举办线下比赛时，网易漫画积极与当地的漫展相结合，以此触达更精准的二次元用户。比如像是山西蒲公英漫展、广州YACA漫展上、杭州CICAF漫展、北京IDO漫展赛区、成都A-3漫展赛区以及武汉艾尼漫展等。

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线上评选则是在网易漫画、网易云音乐和抖音同时进行，选手既可同时投稿拉票，也可单独挑选某一个平台投稿，最终网易漫画的总决赛之外，网易云音乐和抖音分别选出了“紫嘉儿”“睢南”这两位人气王。

“采用线下比赛加线上投票的方式可以让宅舞大赛获得更多人的关注，更好地传播宅舞文化，给选手更多展现自己的机会，从而扩大赛事影响力。这也是我们与网易云音乐和抖音合作举办线上赛区的原因。”网易漫画市场总监罗茜丹表示。

此外，华为应用市场作为此次大赛的官方合作伙伴，也为大赛提供了非常多的网络曝光度。

 

宅舞为代表，网易漫画引领泛二次元圈层文化

连续举办了两届宅舞大赛之后，网易漫画也和宅舞文化紧密联系在了一起。作为国内前三的漫画平台，网易漫画上线至今版权作品已突破2万，移动端注册用户数近4000万。网易漫画之所以要关注宅舞领域，是因为聚合了如此大量的二次元用户后，平台正在积极探索各种社会化营销方式并通过自主的品牌活动将二次元IP赋能到更多领域。

对于网易漫画积极推动国内宅舞文化发展背后意义，罗茜丹说：二次元概念中存在许多圈层，比如COS、鬼畜C，以及这次的宅舞，他们都是二次元文化在三次元世界里的表现形态。”她进一步表示，“网易漫画通过宅舞大赛以及更多的品牌营销活动连接线上和线，正是我们作为二次元平台的担当，以及综合实力的体现。

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