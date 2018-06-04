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进击の菠萝赛东：最清纯邻家妹妹，不按套路出牌却吸粉无数

业内 狼小狼 2018年06月04日 15:58
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　　二次元版块有着非常多的萌妹主播，对于二次元主播来说，萌是最重要的一点。但是有一位主播菠萝赛东，完全颠覆了粉丝们对二次元主播的想法，她时而是清纯的领家妹妹，时而开起车来不看车速。乍见时，她是路人心中的可爱妹子;了解后，她是粉丝心中最可爱调皮的好朋友。

进击の菠萝赛东：最清纯邻家妹妹，不按套路出牌却吸粉无数 业内 第1张

　　前几天是她的一周年直播，在直播中不仅戳小心心的歌声外，也抽了一波大奖。不按常理出牌的她，礼物中还有自己的画作。用王菠萝的话来说：我抽画的原因是不想带回家，很重，我已经要带很多画回家了。小编和粉丝们内心os：热带水果现在也这么实诚了?

进击の菠萝赛东：最清纯邻家妹妹，不按套路出牌却吸粉无数 业内 第2张

　　除了逗比之外，唱歌这件事情。王菠萝真的是认真的，日语歌中的声线，让小编只想说出那句话：菠萝牛逼，恭喜菠萝粉丝+N

　　但她也时常会唱一些逗比的歌，比如下图小学生选手。不知道她不是在这首歌中，表达出了自己最初玩游戏时的想法。

进击の菠萝赛东：最清纯邻家妹妹，不按套路出牌却吸粉无数 业内 第3张

　　如果只是唱歌好听，逗比是无法虏获观众的芳心的。她一直把粉丝当好朋友，在微博与她们进行日常的对话，也是圈粉的行为之一。比如她迷信上了一只猪...

进击の菠萝赛东：最清纯邻家妹妹，不按套路出牌却吸粉无数 业内 第4张

　　粉丝：转发自己真的是太秀了

　　毫无情面的回复，让菠萝见识到了世界的残酷。

进击の菠萝赛东：最清纯邻家妹妹，不按套路出牌却吸粉无数 业内 第5张

　　王菠萝，是如此可爱的一个妹子，小编也粉上了她。听说，在直播间还流传着菠萝到了晚上十二点还得点份外卖的都市传说。如果想探究都市传说的真伪，斗鱼直播间52004了解一下。

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