“刺头U+523A”乐卓动漫打造潮酷国漫IP

对于国人来说，动漫潮文化已经不是个陌生的名词，但真正的“潮”是时代变迁后的意识觉醒，代表着态度，个性和生命的张力。年轻人都在寻找一种标识来体现他们理解的“潮”，而动漫潮文化也同样需要一个形象大使来为自己代言。

乐卓动漫日前正式公布了其原创动漫形象“刺头U+523A”并上线了首部视频（https://v.qq.com/x/page/x06697zevwa.html）。据了解，“刺头U+523A”是乐卓动漫首个以音乐形式打造的实验性国漫IP项目，而乐卓动漫也将借助刺头具备的独特“潮”基因正式进军潮流文化圈，打造属于年轻人的全球性文化。

最初的概念：刺头U+523A诠释的是年轻拥有独立精神

据介绍，刺头的最初创意来源于对“年轻”这个词的理解，不羁，激情，充满正能量，而骨子里又敢于质疑，有绝世独立的态度。创作团队把这些年轻的特质化成了刺头的标识，四根尖的头像。“其实每根刺都代表了他们不羁个性的一种属性，我们从一个想法到内容策划到第一张确认的概念稿，前后就花了大半年时间。”乐卓动漫的策划人员表示，“我们决定把这个形象命名为刺头U+523A。U+523A是中国汉字的Unicode，这个名字只是简单粗暴地诠释一个刺。”其实这个名字和当下各种品牌命名方法完全相反，似乎是拼尽了全力不让人记住啊。“这就是我们追求的，精神不靠念想，靠彼此的理解而建立起来的归属感。”

展现方式：用MTV代替剧情动画曝光形象

动画、条漫或者形象普及后的周边衍生都是一般动漫形象的推广途径，刺头作为一个全新的动漫形象，在没有人气基础和识别度的时候，该如何去传达呢？乐卓动漫认为，刺头代表的是一种精神，单纯的一个形象是无法承载一种精神的。最终，用MV的方式来孵化IP的大胆想法就出现了。我们觉得用音乐的力量加无限的画面想象力能够更大限度的表达刺头的精神。

通过刺头目前曝光的一些画面可以了解到，虽然使用了MTV来呈现内容，但刺头并非虚拟偶像，他每一个动作，做的每一件事，穿越的每一处城市角落，都拥有极强的暗示性，而这种暗示也与他的内心世界完美的融合在一起。首部动画MV时长180秒左右，讲述的是一个极度从众的人从逃离不开现实，到打破束缚觉醒并看到全新世界的蜕变过程。

营销市场化方式不落俗套

目前在国内，音乐+说唱类的动画MV还是非常少见，这也是乐卓动漫的一次重要尝试。

据了解，“刺头U+523A”系列MV目前已经制作完成第一部音乐MV，根据乐卓动漫的发布计划，该系列目前正考虑与当下歌手进行合作持续推出新的MV，同时也在和一些年轻化的品牌洽谈进一步合作。乐卓动漫希望借由刺头的诞生，进一步诠释当下的潮酷文化，潮酷并不是离经叛道，他是一种独立精神，把标新立异的生活态度升级到自我主张的全面释放。

刺头U+523A的第一部MV诠释了从独行，到觉醒，到拥抱全世界。每一个在这个时代里尽情释放真我的人都曾经经历过这样的过程，期待拥有这样能力的“刺头U+523A”能将独立精神带给更多人。