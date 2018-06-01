《万古仙穹》第二季完美收官 爱奇艺自制动漫差异化探索获用户认可

5月31日，爱奇艺自制动漫《万古仙穹》第二季正式完结，本季上线首日播放量破千万，目前《万古仙穹》系列专辑总播放量已达2亿次。在《万古仙穹》第二季的观众中，35岁以下年龄层占比高达97%，其中男性用户占比则达到了80%。可以看出，《万古仙穹》第二季用户性别和年龄分布较为集中，以男性为主的年轻用户占据了绝对主导地位，与爱奇艺平台年轻化的主流用户相吻合，也意味着爱奇艺自制动漫获得二次元主流人群的认可。





由爱奇艺作为出品方、ASK Studio担任动画制作、北斗企鹅工作室担任配音团队的玄幻热血动漫《万古仙穹》第二季采取VIP会员抢先看一周的排播方式，于3月15日在爱奇艺独家上线，动画一经播出就受到年轻用户的追捧，随后热度更是节节攀升，每周更新都会迎来新一轮讨论和播放高峰。为了满足粉丝需求，延续万古仙穹IP的热度，目前《万古仙穹》第三季已经在紧密筹备中，预计今年Q4上线。





《万古仙穹》第二季的热播，得益于爱奇艺对二次元市场前瞻预判和对目标受众的精确把控。在年龄和性别占比上，《万古仙穹》第二季的用户中，以35岁以下的男性用户为主，精准把握了二次元人群的喜好。近年二次元用户总体规模在增长，其中年轻男性用户正在成为动漫市场的主力军。根据《2017二次元用户洞察报告》显示，男性用户每周观看动漫的时间相较女性更多，男性用户平均每周观看动漫时长5小时以上的占比明显高于女性用户。相比较于女性用户，男性用户对追番的兴趣更大，不追番男性用户的占比远远低于女性用户，男性用户同时追3-5部番剧的占比也远高于女性。





能够抓住年轻男性用户的喜好，不仅是因为这与爱奇艺平台年轻化的主流用户相吻合，也得益于爱奇艺在对小说进行改编时的大胆创新。在自制动漫《万古仙穹》中，爱奇艺通过对IP价值的深入洞察，准确把握住男性用户对玄幻、博弈的题材喜好，在打造出层次化的人物形象的同时，创新大胆地引入戏曲、唱腔、变脸、棋艺、爆笑等多样元素，这种跨界元素体现在动画内容里是营销的亮点，但制作方也十分重视其使用时的专业性，例如戏曲元素，制作方邀请京剧演员来指导配音，最终呈现的专业视听效果也获得了京剧艺术家王珮瑜的赞同，亲自现身推荐动画。此类内容精准契合年轻男性用户的审美和娱乐需求，糅合不仅满足了男性受众的娱乐需求，更是为广大泛二次元用户提供了更加多样的娱乐选择。





爱奇艺为了满足不同用户对精品内容的差异化要求，近年来针对性地推出了许多定制化、个性化的优秀作品。在自制动漫方面，爱奇艺一直秉持“精品化”的理念，以“制片人模式”为核心，先后打造出《神明之胄》《龙心战纪》等众多精品国漫IP。其中既包括面向年轻用户的《万古仙穹》《灵域》，也有面对低龄儿童用户的《无敌小鹿》。在自制剧和自制综艺领域，爱奇艺同样希望满足不同领域用户的娱乐需求，不管是《河神》《琅琊榜之风起长林》等超级网剧的收视热潮，还是《热血街舞团》《偶像练习生》等超级网综的全网热议，都彰显出来爱奇艺对用户多元化需求的精准洞察，以及对个性化市场空间的拓展。爱奇艺在年轻用户群体中的影响力正在持续扩大，针对不同受众的差异化战略夯实了爱奇艺在青年文化传播阵地的领先地位。