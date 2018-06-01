《魔法俏佳人》六一献爱“春蕾计划” 国际知名IP助飞公益

六一前夕，国际知名动漫IP《Winx魔法俏佳人》以“魔法翅膀，放飞梦想”为主题，联合20组亲子家庭绘制了一双缤纷的“Winx魔法翅膀”，助力“春蕾计划”，资助失学女童们继续完成学业、展翅追梦。

20颗童心共绘魔法翅膀

在这场活动中，孩子们用30分钟完成了自己的“艺术品”。20幅画作各具特色，有的作品轮廓模糊、色彩以点成面，独具印象派画风；有的用色大胆、线条张扬，风格彪悍如野兽派……随后，20组家庭将孩子们的画作粘贴成了一双绚丽的“Winx魔法翅膀”。

参与活动的孩子们年纪尚幼、笔触青涩，但小宇宙无穷大。他们满含梦想、激情共同绘制而成的魔法翅膀，稚嫩却充满创意，如同《Winx魔法俏佳人》中仙灵们的魔法翅膀一般，充满正义、快乐和勇气，穿越时空，飞向理想之乡。

爱心传递 为更多孩子放飞梦想

20颗童心汇聚而成的Winx魔法翅膀感染了《Winx魔法俏佳人》品牌运营方——万达IP。带着孩子们的期盼，万达IP将携手中国儿童少年基金会，助力“春蕾计划”儿童公益项目，捐助6名失学女童。这一善举不仅放飞了20个孩子纯真的梦想，也为身处山区的孩子们带去继续求学、勇敢追梦的能量。

坐拥全球海量粉丝的动漫IP《Winx魔法俏佳人》，从2004年开始，不断推出以女孩成长为主题的系列动画，影响力已超越国界。动画中，地球女孩蕾儿与魔法世界的丝黛娜、芙罗拉、铁兰、妙莎、艾莎组合成了“仙灵组”，一起对抗邪恶势力、保护家园。六位女孩自信、阳光、勇敢、时尚、重视友谊，早已成为全球女孩们的偶像。

《Winx魔法俏佳人》以“给女孩赋能”为价值导向，多年来一直关注儿童成长问题。让更多人意识到在六一儿童节这样特殊的节日里，依旧有儿童挣扎在生存的边缘，是发起这次公益活动的初衷。活动特点在于，孩子们通过发自内心、绘制梦想于纸上的行为，向社会传递了爱和正能量，也帮助了同龄人实现梦想、建立友谊。这样的行为引导，在人格培养的阶段非常重要，可以培养孩子的公益心，塑造同理心，让他们思考自己与社会、他人之间的互助、互爱关系。

精彩的《Winx魔法俏佳人》系列动画已上线腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV、搜狐视频、PPTV等网站，最新动画或将于今年登陆央视。