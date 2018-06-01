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AI自动上色—喵图科技强效治疗动漫“拖更懒癌症”独家秘方

业内 狼小狼 2018年06月01日 15:18
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2018年，各大动漫续作的消息陆续出炉，《进击的巨人》第三季、《女神异闻录5》、《魔卡少女樱》、《超时空要塞》、《全金属狂潮4》等，众多网友感慨终于有希望在有生之年看到有头有尾的故事了！

有一种动漫，它们的名字叫做“有生之年”

万年小学生“江户川柯南”从身体缩小到如今已经整整连载了20年， 而且作者青山刚昌完全没有想要完结这部作品的意图。JUMP杂志上一直有一个不曾完结却又无数次休载的漫画——《全职猎人》！每当大家都在认为这部漫画的结局是一个都市传说的时候，画家富坚义博却会在这个时候跳出来恢复更新，他的《幽游白书》也是如此。三浦健太郎和富坚义博同样患有拖稿病，他的《剑风传奇》是在白泉社《YoungAnimal》上连载的漫画，连载了27年却只出了38卷单行本，2006年有日本粉丝哀怨自己朋友等不了结局就离世，引起了动漫迷的强烈共鸣。

今年被称为动漫界的有生之年，各大续作井喷虽然一定程度上满足了翘首以盼的漫粉们，但是各家续作的水准可以说是参差不齐，如已经放出动漫更新的《魔卡少女樱：透明牌篇》和去年的《数码宝贝：trail》都被读者吐槽画风崩塌，网友希望续作能继承之前的画风。

AI自动上色—喵图科技强效治疗动漫“拖更懒癌症”独家秘方 业内 第1张

有那么一些动漫，陪伴我们度过整个青春；有一种信念，即便有生之年也会继续等待。

休载理由的奇葩大会

2003年，富坚义博的休载率还能保持在20%左右，休载的原因诸如“这一卷累死我了”、“去迪士尼海洋玩了一趟”。2008年休载率达到58.5%的富坚义博说“没过多久又得休载了，我会尽量早回来的，加油”。粉丝指出大概就是不想画了还不缺钱还能玩游戏打麻将。

“并不是因为我懒才不更新，而是有一些七七八八的原因，比如说天气太冷不能更新，天气太热不能更新，天气不冷不热不能更新”——《那兔》作者麻蛇的自我陈述

除了上述佯称生病、罢工、休闲娱乐等休载脱稿的奇葩理由，还有相当一部分作品都是由于作者猝然离世而无法画下句号的。如《学园默示录》的作者佐藤大辅因心脏疾病去世，目前漫画版仍停留在30话，这部作品的坑或许永远无人来填。再如日本漫画家小路启之在单车旅行途中不幸身亡，留下未完成的《10岁妈妈》，漫粉说也许只能像他的作品名一样《来世再聚吧》。

AI自动上色—喵图科技强效治疗动漫“拖更懒癌症”独家秘方 业内 第2张

AI自动上色技术有望推动有生之年系列续作

早在2015年，AI就已经能够学习梵高、莫奈等画家的画风绘制新的“人工智能世界名画”，而如今，喵图科技的研发团队正在训练机器学习动漫画作的上色风格。AI可以深度学习和分析不同画家的作品，渲染其应有的风格，进行线稿自动上色，完成每张画稿仅需0.5秒，2.5小时就可搞定一集动漫上色，效率提升了2000倍。喵图科技作为国内首支研发此项目的团队，在技术探索中所呈现的上色水准着实令人惊喜。这种新型工具的出现极大程度上缩减了画家的创作时间，减少了上色、描线等无聊重复性高的体力劳动，也许会成为治愈动漫作家“懒癌”的一剂良药。

在未来，不管是续作还是新创，作者们只要构思出故事情节，设计出角色形象，剩下大量的上色工作可以完全交给AI，这项技术的出现与应用，受益者是包括作者和漫迷在内的整个动漫界！

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