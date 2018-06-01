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第二届宅舞大赛6月2日终极一“舞”，参与决赛投票送小姐姐C位出道！

业内 狼小狼 2018年06月01日 15:12
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第二届宅舞大赛6月2日终极一“舞”，参与决赛投票送小姐姐C位出道！ 业内 第1张

　　最近，“投票”一词突然成为超级热点。社交网络上，经常看见粉丝们为了心爱的小姐姐能够C位出道而花尽心思，创造出惊人的各类花式文案，频频刷屏。

　　同样在经历了为期两周的激烈预选赛投票之后，第二届网易漫画宅舞大赛的“全国十强舞见”最终出炉。

第二届宅舞大赛6月2日终极一“舞”，参与决赛投票送小姐姐C位出道！ 业内 第2张

　　相比去年的首届大赛，今年的宅舞大赛无论是曝光度还是粉丝参与度都全面升级。这次的线上投票环节，除了主办方网易漫画App仍旧是主战场，还吸引到了网易云音乐和抖音这两大流量平台的加入，最终的投票数由三个平台数据统计而得。

 

　　而在投票之外，网易云音乐和抖音上也涌现出许多前来挑战的舞见（注：宅舞选手），抖音上参与挑战的视频已经将近400个

 

　　一个有趣的现象是，本次线上线下晋级全国17强的名单中，有八支都是和网易漫画看板娘鹿娘相关的舞蹈，可见鹿娘已经从吉祥物转变为宅舞IP代言人，网易漫画的虚拟偶像赢得了粉丝的认可。

 

　　同时值得一提的现象是，这次宅舞大赛的优秀作品中涌现出许多男生的作品，颠覆了以往吃瓜群众心中“宅舞=可爱小姐姐”的刻板印象。想要打破次元壁，必先打破“性别壁”，宅舞文化正在逐步影响到更多人群中。

 

　　十强诞生之后，冲击全国前三甲的决赛投票正式开启！小伙伴们可以登陆网易漫画App，点击投票专区送你喜欢的小姐姐“C位出道

第二届宅舞大赛6月2日终极一“舞”，参与决赛投票送小姐姐C位出道！ 业内 第3张

凡网易漫画App注册用户均可投票。

下载网易漫画App并注册即可进入活动页参与投票，每个ID每天可给同一个作品投票一次，投票的作品数量不限。

分享活动专题页每日可多投一票，VIP用户每日可多投一票。

每次投票可参与一次抽奖，VIP用户获得实物奖品概率更高。

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