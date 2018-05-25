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谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷

业内 狼小狼 2018年05月25日 14:58
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　　提起僵尸，很多人想到的可能是身着清朝官服，双手伸直，没有思想，更没有感情的行尸走肉。但在动画的世界，徐久峰说：「我觉得动画太有意思了，所有的东西都可以让它活过来。」僵尸也不例外。

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第1张

　　「鱼爹」徐久峰，动画僵小鱼的创作者，也是僵小鱼这个形象的「爸爸」，他创作的小鱼打破了传统僵尸形象。

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第2张

　　在动画僵小鱼中，小鱼是一个有着大大的黑眼圈，会撒娇，会卖萌的中国风小僵尸。徐久峰用动画的形式演绎他和小鱼之间的点点滴滴，父子间的温馨互动轻而易举触动了观众内心最柔软的地方，忍不住就喜欢上了小鱼。到现在，僵小鱼全网已有3000多万粉丝。

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第3张

　　其实最开始，徐久峰和所有北漂青年一样为了生活打拼，做着游戏相关的工作。游戏里面的人物长得千篇一律，或美或帅却没有灵魂，徐久峰并不喜欢。

　　回忆起那段生活，每天顶着黑眼圈，双手机械化地敲键盘，他觉得「仿佛行尸走肉」。但这段经历反而给了徐久峰灵感，他一想僵尸好像也是这样，便创作出了僵小鱼作为北京生活的写照。

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第4张

　　动画僵小鱼幸运地抓住了短视频的风口，原因却很简单——长视频无法保持周更，「有可能一年做出一集，用户才知道你，而中间的这个过程你已经被淘汰了。」徐久峰认为，做短视频可以随时和粉丝交流，这样才能形成一个良性的发展。

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第5张

　　为了和粉丝进行更多的互动，徐久峰将僵小鱼的视频发到了今日头条上，没想到被一位投资人看到了，「他打电话特意跟我们说，我连夜把你们之前的视频都看了一遍」。

　　从和投资人的聊天来看，徐久峰认为他们是真的懂原创，懂动画人对原创的那份拳拳之心。也正是因为投资人的这笔钱，僵小鱼真正做到了一周一更，在那段时间内一跃成为爆款IP。

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第6张

　　随着僵小鱼受到越来越多人的喜爱，徐久峰也在思考小鱼的以后——要是有一天他不在了，小鱼怎么办?

　　「我希望它是一直活下去的，哪怕是我不再做它了，我希望也有后面的人把这个精神传递下去。做原创，本来就是一件很苦的事情。但我希望下一代人再回忆的时候，僵尸其实是小鱼的样子，它变成一个时代的符号了。」

谁说中国动画不如国外，头条号僵小鱼让3000万人痴迷 业内 第7张

　　想了解「鱼爹」徐久峰与中国原创动画僵小鱼更多故事，点击观看由今日头条出品的头条号红人纪录片《生机》。

　　想看僵小鱼，在今日头条搜索【僵小鱼】和【生机】都能看到。

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