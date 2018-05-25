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当动态沙画邂逅故事漫画

业内 狼小狼 2018年05月25日 09:53
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视频链接：https://v.qq.com/x/page/a06609q5i1j.html

动态沙画，一种融合了时间与空间的新表演艺术，能够实现在二维平面上的审美需求，也能在画面与画面的切换之间完成叙事。

当代故事漫画，则是用画格的区隔，实现视线在平面上的自然移动，模拟镜头的“推拉摇移”。

从艺术的起源来讲，当代故事漫画与动态沙画有着天然的姻亲关系——动态沙画的创始人高赞民先生，同时也是一位杰出的漫画家、漫画编辑。

当看似普通的一捧黄沙，到了动态沙画大师手里的时候，指缝间流下的细沙将如同国画家的毛笔，油画家的刮刀，漫画家的手绘板……挥洒自如地展现出种种异常生动的笔触与灵性，能够激发观众全新的艺术审美感受。

同样的，看似平常的纸与笔，手绘板和电脑屏幕，在漫画家的面前，就成了放飞梦想、创造新世界的全新入口。

当动态沙画邂逅故事漫画 业内 第1张

李娜沙画作品

李娜，80后中国顶尖沙画艺术家，创造了写实与写意相结合的画风，画面精致唯美，灵动自然。在首届中国沙画艺术节中，固彩沙画作品《吉夜》《节日》受到国内外游客的深深喜爱。动态沙画作品点击量超过5亿，《三生三世十里桃花》《殇》《刚好遇见你》《缘落花海》等作品深受广大观众喜爱。

当动态沙画邂逅故事漫画 业内 第2张

 

沙画艺术家李娜

近日，李娜的动态沙画新作《镜花仙剑录》上传至网络，瞬间引起了不小的反响——因为动漫粉丝们或许知道，这正是一部在QQ动漫、腾讯动漫上火热连载的原创国漫

怀着好奇心，笔者走访了李娜的沙画工作室，亲眼目睹了李娜唯美洒脱的现场沙画表演，也带去了心中的疑问：为何会选择一部原创国漫来作为沙画表演的素材呢？

当动态沙画邂逅故事漫画 业内 第3张

 李娜沙画作品

李娜笑说：

大家不知道吧，作为80后的我，也是动漫粉丝一枚啊，哈哈！近来我的作品数量有所下降，创作进入了瓶颈期，一度寻找不到能够触发创作冲动的新题材——真人肖像、影视剧题材、音乐MV……这些选题都已经经过了深度的尝试，似乎没有能够继续支持我创作新作品的能量了。

就在这个时候，我遇到了同样在中国油画院进修的漫画家冯戈，忽然发现自己的眼前打开了一片新天地。

故事漫画的唯美浪漫，优秀的叙事功能，足以创造一个全新时空的表现力都深深地打动了我，所以才有了这次尝试。

如果动态沙画《镜花仙剑录》能够得到动漫粉丝们的认可，那将会是我全新系列作品的起点，我会尝试融入更多叙事功能，创作出更多的漫画题材沙画，因为沙画与漫画，天然就是姻亲。

当动态沙画邂逅故事漫画 业内 第4张

 取材自漫画家郑问作品的李娜沙画

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