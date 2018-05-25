有一种友情，叫“佟离与穆夕雨”

青春除了说不清道不明的暧昧，更多的还是友情。女孩的青春期里，或许没有过一个很重要的“他”，但一定多多少少，有过一个重要的“她”。

讲述女孩们之间的感情的作品很多，女孩子们呀，心思细腻又敏感，她们相互欣赏相互喜欢，又常常相互嫉妒相互怨念，会以为一些共同的喜好成为无话不说的闺蜜，又会因为一些鸡毛蒜皮的事情成为陌路人，可以说世界上最令人费解的感情，那就是女生之前的感情了。

由两点十分动漫出品的国产青春爱情治愈动画《我是江小白》中，除了作家佟离与编辑江小白之间跨越十年的感情纠葛，佟离与穆夕雨之间的友谊也是全片一大看点。

佟离与穆夕雨，是花与爱丽丝，也是七月与安生。





她们是一对形影不离的好朋友，一起考入了聚奎中学，一起上课，住在同一个宿舍，一起过生日，甚至夕雨的妈妈把佟离当做亲生女儿一样对待，会在两人生日的时候准备很多佟离爱吃的饭菜。

夕雨对佟离的好，大家都能看见，连佟离自己也在书里有些到，她一直像个大姐姐一样陪伴着自己鼓励着自己。生日许下的愿望也是，希望以后还能和小离一起过生日。在夕雨心中，小离是那个一直躲在自己背后的需要保护的妹妹，所以她也一直像个大姐姐一样保护着她。





很多人说，在剧中并没有看到佟离对夕雨有多好。在我看来，佟离内向腼腆，她的付出都是无声的，是藏在心里不会轻易被人发觉的。就像佟离和夕雨一起过生日的那天，佟离在夕雨房间看到了那枚玻璃球，知道夕雨就是那个在马路上奔跑，自己的爸爸妈妈为了躲避她而车祸身亡的小女孩。当她知道这一切的时候，她没有说出来，她不想破坏和夕雨之间的感情，哪怕心里背负着那么沉重的秘密。

打破宁静的是在学校公告栏上看到江小白的那一刻，两个女孩的内心都有了一些涟漪。而性格截然不同的两个人，处理和对待感情的方式也大不相同。性格爽朗的穆夕雨选择与江小白成为朋友，邀请他加入自己的乐队；内向腼腆的佟离则选择在一旁默默地关注着他。





矛盾的彻底爆发则是夕雨与佟离池边的争吵，“你夺走了我的父母，夺走了我的家人”积攒了很多情绪的佟离在夕雨的刺激下，说出了自己埋藏已久的心事，这心事里有关于江小白的那份情感，更有那段令她痛苦不堪的往事。

两人感情的破裂，佟离的失望离开。多年以后重返家乡的佟离，却依然成了世界上的另一个夕雨。回国后的佟离了解到夕雨死亡的原因与自己有关，陷入无尽的痛苦。





在《我是江小白》5月25日上线的小剧场中，我们看到夕雨向小白解释自己是不小心掉进湖里，也可以看到夕雨为了让小白了解佟离的心思而做的小动作。在小剧场中，从各种真相和细节中，我们可以更加清晰、更全面的了解两人之间的感情。

女生之间的感情或许是世界上最微妙的感情，它真诚得连爱情在它面前都相形见绌；但它也会因为一些小事爆发，不论如何，她们仍然是彼此心里最重要的人，甚至比“他”更重要。