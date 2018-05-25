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有一种友情，叫“佟离与穆夕雨”

业内 狼小狼 2018年05月25日 09:51
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　　青春除了说不清道不明的暧昧，更多的还是友情女孩的青春期里，或许没有过一个很重要的“他”，但一定多多少少，有过一个重要的“她”。

 

　　讲述女孩们之间的感情作品很多女孩子，心思细腻又敏感，她们相互欣赏相互喜欢，又常常相互嫉妒相互怨念会以为一些共同的喜好成为无话不说的闺蜜，又会因为一些鸡毛蒜皮的事情成为陌路人可以说世界上令人费解的感情，那就是女生之前的感情

 

　　由两点十分动漫出品的国产青春爱情治愈动画《我是江小白》中除了作家佟离与编辑江小白之间跨越十年的感情纠葛，佟离与穆夕雨之间的友谊也是全片一大看点。

 

　　佟离与穆夕雨花与爱丽丝是七月与安生。

 

有一种友情，叫“佟离与穆夕雨” 业内 第1张

 

　　她们是对形影不离的好朋友，一起考入了聚奎中学，一起上课，住在同一个宿舍，一起生日，甚至夕雨的妈妈把佟离当做亲生女儿一样对待会在两人生日的时候准备很多佟离爱吃的饭菜

 

　　夕雨对佟离的大家都能看见连佟离自己也在书里些到，她一直像个大姐姐一样陪伴着自己鼓励着自己。生日许下的愿望也是，希望以后还能和小离一起过生日。夕雨心中，小离是那个一直躲在自己背后的需要保护的妹妹，所以她也一直像个大姐姐一样保护着她。

 

有一种友情，叫“佟离与穆夕雨” 业内 第2张

 

　　很多人说在剧并没有看到佟离对夕雨有多好在我看来，佟离内向腼腆她的付出都是无声的，藏在心里不会轻易被人发觉的。就像佟离夕雨一起过生日的那天，佟离在夕雨房间看到了那枚玻璃球知道夕雨就是那个在马路上奔跑，己的爸爸妈妈为了躲避她而车祸身亡的小女孩当她知道这一切的时候，她没有说出来，她不想破坏和夕雨之间的感情，哪怕心里背负着那么沉重的秘密。

 

　　打破宁静的是学校公告栏上看到江小白的那一刻，两个女孩的内心都有了一些涟漪。而性格截然不同的两个人，处理和对待感情的方式也大不相同。性格爽朗的穆夕雨选择与江小白成为朋友，邀请加入自己的乐队内向腼腆的佟离则选择一旁默默地关注着他。

 

有一种友情，叫“佟离与穆夕雨” 业内 第3张

 

　　矛盾的彻底爆发则是夕雨与佟离池边的争吵，“你夺走了我的父母，夺走了我的家人”积攒了很多情绪的佟离在夕雨的刺激下，说出了自己埋藏已久的心事，这心事里有关于江小白的那份情感，更有那段令她痛苦不堪的往事。

 

　　两人感情破裂，佟离的失望离开。多年以后重返家乡的佟离，却依然成了世界上的另一个夕雨。回国佟离了解到夕雨死亡的原因与自己有关，陷入无尽的痛苦

 

有一种友情，叫“佟离与穆夕雨” 业内 第4张

 

　　在是江小白》5月25日上线的小剧场中，看到夕雨向小白解释自己是不小心掉进湖里，也可以看到夕雨了让小白了解佟离心思而做小动作在小剧场中，从各种真相和细节中，我们可以更加清晰更全面的了解两人之间的感情。

 

　　女生之间的感情或许是世界上最微妙的感情，它真诚得连爱情在它面前都相形见绌但它也会因为一些小事爆发，不论如何，她们仍然是彼此心里最重要的人，甚至比更重要。

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